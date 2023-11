TORONTO, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Novembre est le mois de la sensibilisation au diabète et la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) souhaite sensibiliser la population du Canada à l'une des complications associées au diabète, soit la rétinopathie diabétique (RD), une maladie oculaire qui peut entraîner une perte de vision. Selon des données récentes, le nombre d'adultes atteints de diabète dans le monde devrait atteindre le chiffre effarant de 642 millions de personnes d'ici 2040, ce qui met en évidence le besoin urgent d'améliorer la précocité du diagnostic et la prise en charge de la RD.

« Si vous êtes atteint de diabète, la détection précoce de la rétinopathie diabétique est la meilleure protection contre la perte de vision », explique le Dr Phil Hooper, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. « Près de 60 % des patients atteints de diabète de type 2 (DT2) au Canada développeront une RD dans les deux décennies suivant le moment du diagnostic. Par conséquent, la clé de la prévention est le dépistage annuel pour une détection précoce et une intervention si nécessaire. »

La rétinopathie diabétique provoque peu de symptômes jusqu'à l'apparition de complications graves, lesquelles peuvent entraîner une perte de vision significative ou même la cécité. Pour cette raison, le fait de simplement tester l'acuité visuelle lors d'un examen de la vue ne permet pas de dépister la maladie. Pour détecter la maladie alors qu'elle demeure asymptomatique et à un stade où elle est facilement traitable, un professionnel qualifié doit examiner directement la rétine ou, dans le cas où cela s'avèrerait impossible, procéder à une évaluation systématique des photographies rétiniennes. Pour réduire le risque de RD, les personnes atteintes de diabète devraient prendre les mesures suivantes :

Maintenir le niveau de leur pression artérielle et leur taux de glycémie et de cholestérol à l'intérieur des limites des valeurs cibles prescrites.

Passer annuellement un examen complet de la vue, puisque la détection précoce demeure le meilleur moyen de prévenir une perte de vision.

Suivre le régime alimentaire adapté au diabète prescrit par son équipe de soins et discuter des obstacles rencontrés afin de trouver la meilleure façon de prendre soin de sa personne.

La rétinopathie diabétique est une affection qui se développe lorsque les vaisseaux sanguins de la rétine sont endommagés en raison du diabète. Les différents stades et types de rétinopathie diabétique comprennent :

Rétinopathie diabétique non proliférante (RDNP) : À ce stade précoce, la maladie peut entraîner un gonflement de la rétine, des dépôts rétiniens et un écoulement mineur de fluides provenant des vaisseaux sanguins se trouvant dans la rétine.

À ce stade précoce, la maladie peut entraîner un gonflement de la rétine, des dépôts rétiniens et un écoulement mineur de fluides provenant des vaisseaux sanguins se trouvant dans la rétine. Œdème maculaire : Cette affection fait référence à l'épaississement de la macula, la zone centrale de la rétine responsable d'une vision claire et précise, en raison de l'écoulement de fluides des vaisseaux rétiniens. C'est la cause la plus fréquente de déficience visuelle chez les personnes atteintes de diabète.

Cette affection fait référence à l'épaississement de la macula, la zone centrale de la rétine responsable d'une vision claire et précise, en raison de l'écoulement de fluides des vaisseaux rétiniens. C'est la cause la plus fréquente de déficience visuelle chez les personnes atteintes de diabète. Ischémie maculaire : La vision se brouille à mesure que les petits vaisseaux sanguins se trouvant dans la rétine deviennent obstrués, privant la macula d'un apport sanguin adéquat pour qu'elle puisse exercer correctement sa fonction.

La vision se brouille à mesure que les petits vaisseaux sanguins se trouvant dans la rétine deviennent obstrués, privant la macula d'un apport sanguin adéquat pour qu'elle puisse exercer correctement sa fonction. Rétinopathie diabétique proliférante : À ce stade avancé, des vaisseaux sanguins anormaux se développent à partir de la surface de la rétine. Ces vaisseaux peuvent se rompre et entraîner des saignements, obstruer la vision, former des tissus cicatriciels et provoquer un décollement de la rétine.

Le fardeau économique associé aux soins liés au diabète au Canada devrait atteindre 5 milliards de dollars d'ici 2025, dont 228 millions de dollars pour les coûts indirects. Pour faire face à cette situation, il est impératif d'améliorer l'efficacité des soins liés au diabète et d'établir des modèles exhaustifs de gestion du diabète axés sur le patient.

Pour en apprendre davantage sur les facteurs de risque de rétinopathie diabétique, et sur le diagnostic et le traitement de cette maladie, visitez la page Voir les possibilités de la SCO.

Au sujet de la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO)

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada. La SCO compte parmi ses membres plus de 900 ophtalmologistes et 200 résidents en ophtalmologie et elle fournit aux médecins et chirurgiens ophtalmologistes qu'elle représente des services pour les appuyer dans leur pratique. Les membres qui en font partie s'engagent à assurer aux Canadiens et Canadiennes un niveau optimal de soins médicaux et chirurgicaux touchant la santé oculaire en incarnant l'excellence en ophtalmologie. La SCO collabore avec le gouvernement, avec ses partenaires provinciaux et sociétés affiliées et d'autres sociétés de spécialistes nationales et internationales, avec les collectivités universitaires (ACUPO) et avec d'autres professionnels des soins oculaires et groupes de patients dans le but de prôner une politique active en matière de santé oculaire et visuelle au Canada. La SCO est prestataire agréée et primée d'activités de développement professionnel continu (DPC) du programme du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et une affiliée de l'Association médicale canadienne (AMC). Pour plus de renseignements, visitez cos-sco.ca.

