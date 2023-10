TORONTO, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le mois de novembre est le mois de la prévention des chutes afin de sensibiliser le public à cette cause principale de blessures graves et de décès au Canada et de prendre des mesures pour y remédier.

Les chutes restent la principale cause de décès par blessure dans le pays et la plus coûteuse pour l'économie. Elles ont, en effet, un coût total plus élevé que toute autre cause, selon le rapport Parachute sur le coût des blessures au Canada, et représentent 10,3 milliards de dollars, soit 35 % du coût total annuel de nos systèmes médicaux.

La campagne du mois de la prévention des chutes, #PréventionDesChutesCA, rassemble des organisations, des professionnels de la santé et de services sociaux et communautaires pour promouvoir la sécurité et réduire le risque de chutes.

« Notre objectif est d'aider tout le monde à être en aussi bonne santé que possible et à avoir une bonne qualité de vie, en particulier les aînés. Pour ce faire, nous devons prévenir les chutes et promouvoir un vieillissement en bonne santé », déclare Pamela Fuselli, présidente-directrice générale de Parachute, l'organisme national canadien de bienfaisance dédié à la prévention des blessures. « Avec les connaissances et le soutien appropriés, nous pouvons réduire considérablement le risque de chutes et leur impact sur la santé pour tout le monde au Canada. »

CHUTES CHEZ LES AÎNÉS

Les chutes sont la principale cause de blessure chez les aînés et, parmi les personnes âgées de plus de 65 ans qui sont hospitalisées à la suite d'une chute, seule la moitié retourne chez elle. En 2023, le Mois de la prévention des chutes met en avant des conseils clés pour prévenir les chutes sous le thème « Demeurerr, Améliorer, Éliminer » : Demeurer actif, améliorer ses habitudes de vie et éliminer les risques. #DemeurerAméliorerEliminer.

Pour plus d'informations sur la prévention des chutes chez les aînés, visitez le site https://parachute.ca/fr/sujet-blessure/chutes-chez-les-aines/

CHUTES CHEZ LES ENFANTS

Les chutes sont la première cause d'hospitalisation des enfants pour des blessures. Bien que la plupart des chutes d'enfants n'entraînent pas de blessures graves, près de 4 500 enfants de la naissance à 14 ans sont hospitalisés chaque année à la suite d'une chute. La plupart des blessures liées à des chutes chez les enfants de moins de cinq ans se produisent à la maison : les parents et les personnes qui s'occupent des enfants doivent surveiller l'environnement familial afin d'éliminer les dangers potentiels et de réduire les risques. #MaMaisonAL'épreuveDesChutes

Pour en savoir davantage sur la façon de réduire les risques de chute chez les jeunes enfants, visitez le site https://parachute.ca/fr/sujet-blessure/chutes-chez-les-enfants/

RESSOURCES POUR LE MOIS DE LA PRÉVENTION DES CHUTES

Les organisations et les intervenants qui souhaitent participer au mois de la prévention des chutes peuvent accéder à des ressources éducatives et médiatiques pour leurs propres fins, notamment des affiches téléchargeables #DemeurerAméliorerEliminer, une nouvelle infographie montrant l'impact des chutes sur les enfants au Canada, des présentations, des articles, des guides d'activités, une banque de statistiques, un guide pour les médias sociaux, la liste Préserver son autonomie personnalisable , et bien d'autres choses encore.

Consultez et utilisez les ressources disponibles sur le site https://www.novembresanschute.ca/

Contact et demande d'entretien avec les médias :

Kelley Teahen, Vice-présidente, Communications et Marketing, Parachute

416 886-0950 (cellulaire)

media@parachute.ca

À propos de Parachute

Parachute est l'organisme de bienfaisance national du Canada qui se consacre à la réduction des effets dévastateurs des blessures évitables. Les blessures sont la principale cause de décès chez les Canadiens âgés de 1 à 44 ans et coûtent à l'économie canadienne 29,4 milliards de dollars par année. Grâce à l'éducation et à la défense des droits, Parachute travaille à sauver des vies et à créer un Canada exempt de blessures graves. Pour en savoir plus, visitez-nous sur parachute.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

SOURCE Parachute