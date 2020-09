Rakuten.ca s'associe aux meilleurs détaillants pour offrir le Vendredi fou au Canada

TORONTO, le 23 sept. 2020 /CNW/ - L'incertitude entourant ce à quoi ressembleront les Fêtes cette année oblige les détaillants à penser à l'avenir. Le site Web de remise en argent, Rakuten.ca, est le chef de file dans ce domaine. Il s'est associé à certains de ses meilleurs détaillants pour offrir le Vendredi fou au Canada en cette fin de semaine de l'Action de grâces. Indigo, The Body Shop et eBay font partie des détaillants de Rakuten.ca qui augmenteront leurs ventes du Vendredi fou pour les faire coïncider avec la fête de l'Action de grâce au Canada.

Prévoyant une période des Fêtes différente, avec des imprévus et des changements sans précédent, la directrice générale de Rakuten.ca, Jennifer LaForge, a commencé à prendre contact avec les commerçants partenaires de la marque. « Le magasinage des Fêtes sera très différent cette année et cela aura un impact sur le rendement des marques pendant leur plus gros trimestre », affirme Jennifer LaForge. « Les détaillants ne peuvent pas compter sur le même plan qu'ils ont utilisé les années précédentes pour connaître du succès au quatrième trimestre. En célébrant le Vendredi fou pendant la fin de semaine de l'Action de grâces au Canada, en plus de celle des États-Unis, nous pourrons augmenter le volume des transactions en ligne en octobre. Cela donnera aux détaillants une longueur d'avance et leur permettra de créer un coussin qui les aidera à atteindre leurs objectifs de fin d'année ».

Rakuten.ca organisera un triple événement de remise en argent le 9 octobre, suivi d'un événement éclair de remise en argent de 10 % le 12 octobre. Pour encourager les achats avant les Fêtes, Rakuten.ca organisera également des événements supplémentaires de remise en argent tous les deux vendredis, du 9 octobre au 20 novembre. Tout cela s'ajoute aux événements de remise en argent du Vendredi fou et de la semaine virtuelle de remise en argent qui commenceront le 27 novembre.

« Nous savons que pour que les Canadiens commencent à magasiner plus tôt cette année, nous devons offrir des remises en argent plus élevées et nos détaillants doivent proposer des rabais plus importants », explique Mme LaForge. « Nos collègues de Rakuten Advertising ont mené une enquête auprès des acheteurs canadiens et ont constaté qu'en dehors de la livraison gratuite, les rabais ou les remises en argent sont parmi les principaux facteurs qui influencent les achats pendant la période des Fêtes. »

En plus de ce qui motive les Canadiens à faire un achat, le rapport des nouvelles règles de Rakuten Advertising a révélé que 24 % des Canadiens sont les plus susceptibles d'augmenter leurs dépenses lorsqu'ils achètent pour leur famille immédiate. Cependant, 37 % des Canadiens réduiront les dépenses pour eux-mêmes pendant les Fêtes cette année. Le rapport a également révélé que 63 % des Canadiens feront leurs achats à l'occasion d'événements de vente importants, y compris le Vendredi fou.

L'agence de marketing affilié, OPM Pros, a été l'une des premières à s'associer à Rakuten.ca dans le cadre de leurs plans pour le Vendredi fou. « Nous avons eu une relation très étroite avec Rakuten.ca », déclare Paresh Vadavia, co-fondateur et PDG d'OPM Pros. « Rakuten apporte beaucoup de valeur à nos clients en présentant à leurs membres de nouvelles marques et de nouveaux détaillants, et bien sûr en stimulant les ventes en ligne. »

Plusieurs clients d'OPM augmenteront leurs ventes du Vendredi fou avec des rabais plus importants et des remises en argent supplémentaires par le biais de Rakuten.ca . « Comme nos clients sont préoccupés par la façon dont la saison de magasinage des Fêtes se déroulera, un Vendredi fou canadien avec des offres et des rabais attrayants générera des revenus supplémentaires et permettra de liquider une partie des stocks excédentaires qui ne se sont pas vendus aussi rapidement en raison de la pandémie », explique M. Vadavia. « En commençant leurs promotions plus tôt, ils peuvent attirer de nouveaux clients qui pourraient faire de nouveaux achats plus tard durant la saison des Fêtes. Cela peut également les aider à adapter leurs promotions à la fin de l'année, pour essayer d'obtenir de meilleurs résultats ».

Avec Rakuten.ca qui donne le coup d'envoi de ses événements supplémentaires de remise en argent le 9 octobre, Mme LaForge encourage les détaillants à participer au premier Vendredi fou canadien. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez associer votre marque aux six millions de membres canadiens de Rakuten.ca, visitez le site : https://www.rakuten.ca/fr/static/advertise-on-rakuten

À propos de Rakuten.ca

Rakuten.ca est une entreprise de commerce électronique de premier plan qui propose à ses plus de six millions de membres canadiens, dont l'adhésion est gratuite, des offres, des récompenses et des remises en argent. Depuis son lancement en 2012, Rakuten.ca a aidé les Canadiens à gagner plus de 70 millions de dollars en remises en espèces chez plus de 750 de leurs détaillants préférés. Le siège social de Rakuten.ca est situé à North York, en Ontario, et est fièrement construit par des Canadiens, pour les Canadiens. Pour plus de renseignements, visitez Rakuten.ca.

À propos de Rakuten Advertising

Rakuten Advertising met en relation des agences, des marques et des éditeurs de premier plan avec des consommateurs actifs et engagés dans le monde entier. Grâce à l'accès aux diverses propriétés et auditoires médiatiques de Rakuten, combiné à un réseau de rendement primé et à des études de consommation exclusives, Rakuten Advertising crée les conditions adéquates pour atteindre de nouveaux clients et les fidéliser de façon durable. Grâce à sa technologie de pointe, ses données et ses services stratégiques, Rakuten Advertising est en mesure d'offrir une gamme diversifiée de solutions de marketing et de publicité, tout en continuant à faire progresser l'industrie. Il s'agit d'une division de Rakuten Inc. (4755 : TOKYO), l'une des principales entreprises de services Internet au monde. Son siège social est situé à San Mateo, en Californie, et ses bureaux sont répartis en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Asie du Pacifique, en Amérique latine et en Amérique du Nord.

À propos d'OPM Pros

Classée par Internet Retailer comme la première agence de marketing d'affiliation en Amérique du Nord, l'organisation Gen3 Marketing (OPMpros.com, Gen3Marketing.com, AffiliateManager.com) génère des milliards de dollars de ventes pour ses clients en créant une valeur exceptionnelle, axée sur les résultats, pour ses partenaires grâce au pouvoir des relations, de la stratégie et de l'innovation. Nous disposons de quatre bureaux aux États-Unis et au Canada, qui servent collectivement plus de 300 marques. Les clients d'OPM Pros comprennent les suivants : Le groupe L'Oréal, Best Buy, 1-800-Flowers.com, Sandals, Bureau en gros, Godiva et bien d'autres.

