Le module de plus de 600 W axé sur le coût actualisé de l'énergie stimule le marché mondial de l'énergie photovoltaïque grâce à quatre compétences clés

CHANGZHOU, Chine, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Trina Solar a mis de l'avant le principe axé sur le coût actualisé de l'énergie, qui permet d'obtenir un coût actualisé de l'énergie inférieur dans les centrales photovoltaïques tout en offrant une solution supérieure sur le plan de la puissance, de l'efficacité de la fiabilité et du rendement énergétique. Ce principe est fondé sur l'expérience concrète, notamment les tendances du marché, pour stimuler la croissance de l'industrie afin de bâtir un monde carboneutre.

Les modules de grande puissance sont devenus un incontournable du marché mondial

Les produits photovoltaïques de grande puissance se répandent dans le monde, comme en témoignent des événements comme le salon Intersolar Europe en Allemagne au mois de mai et le salon Intersolar South America au Brésil à la fin du mois d'août. Environ 30 fabricants de modules ont présenté plus de 40 produits de plus de 600 W utilisant des technologies comme PERC, TOPCon et à hétérojonction (HJT).

Trina Solar a expédié plus de 30 GW de modules 210 dans le monde, tandis que l'ensemble du secteur en a expédié plus de 50 GW en juin. InfoLink, l'un des principaux cabinets de conseil en énergie renouvelable au monde, prévoit que cette année, la capacité de production de cellules de 210 mm atteindra 309 GW et pour ce qui est des modules, elle atteindra 344 GW.

Les quatre compétences de base des modules de plus de 600 W qui permettent la réduction du coût actualisé de l'énergie

La réduction du coût actualisé de l'énergie a toujours été un facteur clé dans l'augmentation de la capacité photovoltaïque installée et demeure l'objectif ultime de l'innovation technologique dans l'industrie photovoltaïque.

La réduction de l'investissement initial dans les centrales photovoltaïques et l'augmentation de la production totale d'électricité pendant leur cycle de vie sont essentielles pour faire baisser le coût actualisé de l'énergie. Les produits de grande puissance et à haut rendement peuvent augmenter considérablement la puissance en chaîne, réduire les coûts des autres composants du système et réduire l'investissement initial dans le projet. Les modules solaires à haut rendement énergétique et à grande fiabilité augmentent directement le rendement énergétique total d'une centrale électrique pendant sa durée de vie. Trina Solar a constaté qu'une grande puissance, une grande efficacité, un haut rendement énergétique et une grande fiabilité, ainsi que la réduction continue du coût actualisé de l'énergie sont des éléments clés pour des modules photovoltaïques supérieurs.

Guidée par le coût actualisé de l'énergie, l'application globale des modules de plus de 600 W est de plus en plus avancée

Le module Vertex de plus de 600 W de Trina Solar est un produit qui répond pleinement aux quatre exigences de base mentionnées plus haut, et qui a également fait ses preuves dans différentes centrales photovoltaïques et auprès de tiers. La combinaison de ces caractéristiques avec la réduction du coût actualisé de l'énergie donne ce que nous appelons le principe axé sur le coût actualisé de l'énergie.

Comparativement aux modules réguliers sur le marché, les modules de plus de 600 W permettent une augmentation de 125 W à 130 W de la puissance totale, une augmentation de 0,3 % à 0,5 % de l'efficacité du module et un gain de rendement énergétique de 1,51 % à 2,1 % par watt. Les modules de plus de 600 W ont également passé le test de charge mécanique statique et cinq autres tests rigoureux, et ils performent très bien dans des conditions météorologiques extrêmes.

Des tiers de premier plan, dont Black & Veatch, DNV, Enertis et Fraunhofer ISE, ont procédé à des analyses approfondies de la valeur des modules haute puissance de plus de 600 W dans le monde entier, couvrant 15 grands paramètres d'application. Les résultats montrent que les modules de plus de 600 W peuvent réduire le coût actualisé de l'énergie jusqu'à 4,1 % par rapport aux modules de référence de 540 W.

Les modules de plus de 600 W sont largement utilisés dans le monde entier. Ils soutiennent un certain nombre de centrales électriques de niveau GW et se trouvent partout en Amérique latine, en Europe et dans d'autres environnements comme les déserts et les lieux de pêche, ainsi que dans les marchés commerciaux et industriels. Ces modules aident de nombreuses industries à atteindre leurs objectifs de faibles émissions de carbone.

