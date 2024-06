OTTAWA, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - Un réseau électrique propre est crucial pour notre lutte contre les changements climatiques. En fait, des études montrent que nous ne parviendrons pas à la carboneutralité d'ici 2050 sans décarboner notre réseau électrique.

Il sera tout aussi important de développer le réseau pour répondre aux besoins des ménages et des entreprises actuels et futurs, car, selon les projections, la demande pourrait plus que doubler d'ici 2050 au Canada dans un contexte de carboneutralité. L'atteinte de nos objectifs en matière d'électricité propre n'est pas qu'une priorité du gouvernement du Canada, c'est aussi une démarche qui pourrait nous permettre de réaliser près de 40 % de nos objectifs climatiques à long terme. Or, ces objectifs ne doivent pas compromettre l'accès à une électricité abordable et fiable. Partout au pays, le chauffage des maisons, l'éclairage et l'utilisation de véhicules électriques doivent être pratiques et abordables, et le gouvernement fédéral travaille fort pour que tous les citoyens aient accès à une électricité fiable, abordable et propre.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a salué aujourd'hui la publication du rapport final du Conseil consultatif canadien de l'électricité, intitulé L'avenir électrique du Canada - un plan pour réussir la transition, qui présente les conclusions du Conseil et 28 recommandations destinées à éclairer les futures initiatives stratégiques du gouvernement du Canada.

Mis sur pied en mai 2023, le Conseil consultatif canadien de l'électricité réunit des spécialistes du secteur de l'électricité de toutes les régions du pays, sous la présidence de Philippe Dunsky. Il compte parmi ses membres des partenaires autochtones, des services d'électricité, des organismes de réglementation et des laboratoires d'idées. Pendant son mandat, d'une durée d'un an, il a tenu 80 réunions et échangé avec une centaine de partenaires.

Les recommandations consensuelles présentées dans le rapport de ce conseil indépendant témoignent de la nécessité de s'attaquer aux changements climatiques et de profiter des débouchés économiques considérables ouverts par la transition vers une économie sobre en carbone. Le rapport souligne qu'un réseau électrique propre et fiable fera économiser de l'argent aux Canadiens.

Comme plus de 80 % de sa production d'électricité est déjà sans émission, le Canada a une longueur d'avance, ce dont nous pouvons profiter pour assurer notre succès et notre prospérité sur la durée. Par exemple, les réseaux non émetteurs de notre pays ont beaucoup encouragé l'investissement dans la filière des véhicules électriques, qui, au cours des deux dernières années seulement, a dépassé les 50 milliards de dollars, et ils seront essentiels à la réussite du marché mondial émergent de l'hydrogène.

Nous remercions le Conseil de l'important travail qu'il a accompli au cours de la dernière année et des conseils qu'il présente dans son rapport final. Non seulement ces recommandations soutiennent-elles le gouvernement fédéral dans ses démarches pour préparer le terrain à une offre d'énergie non émettrice abordable (p. ex. la première stratégie canadienne pour l'électricité propre attendue plus tard cette année), mais elles peuvent aussi guider les provinces, territoires, services d'utilité publique et parties concernées, dans l'ensemble du pays.

Le rapport du Conseil peut être consulté sur le site Web de RNCan/du Conseil.

Citations

« Je tiens à féliciter les membres du Conseil pour le travail accompli et les recommandations qu'ils ont formulées. L'électricité jouera un rôle pivot dans l'avenir de l'énergie propre au Canada, et l'édification d'un système électrique propre nous aidera à lutter contre les changements climatiques et à favoriser l'essor d'une économie prospère et carboneutre au pays. Je compte bien poursuivre cet important travail avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec des partenaires autochtones, l'industrie et les experts. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'édification d'un réseau électrique propre, abordable et fiable fait partie intégrante des efforts déployés par le Canada pour lutter contre les changements climatiques et nous offre la possibilité exceptionnelle de favoriser une croissance économique propre au pays pendant des décennies. À l'instar des États-Unis et d'autres pays du G7, nous devons placer le soutien à l'économie bas carbone parmi nos priorités. L'établissement de nouvelles règles pour la création de centrales électriques plus propres stimule déjà les investissements dans des énergies renouvelables moins coûteuses et permettra au Canada de s'imposer comme une superpuissance de l'énergie propre à l'échelle mondiale. L'avis du Conseil consultatif canadien de l'électricité nous aidera à bien régler tous les détails de ces importants travaux, notamment en offrant aux provinces et territoires la flexibilité dont ils ont besoin pour continuer à produire de l'énergie fiable et abordable. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada occupe déjà une position de force. Si un pays peut réussir cette transition, c'est bien le nôtre. Pour aller de l'avant, nous devons non seulement bien réfléchir et être attentifs aux particularités régionales, mais aussi être prêts à réévaluer les anciennes façons de penser et de faire. En étant plus clairs sur la voie à suivre, en agissant avec audace pour réduire la bureaucratie et en investissant de façon stratégique, nous pouvons gagner la course vers une économie alimentée par une électricité propre et concurrentielle. »

Philippe Dunsky

Président de Dunsky Energy + Climate Advisors et

président du Conseil consultatif canadien de l'électricité

Quelques faits

D'après le rapport

Le Canada a une longueur d'avance. Environ quatre Canadiens sur cinq vivent dans des provinces où l'électricité est déjà largement carboneutre (plus de 90 % non émettrice). L'offre d'électricité varie selon les régions, et les provinces et territoires, qui ont compétence sur leurs systèmes électriques, peuvent emprunter différentes avenues pour développer et assainir leurs réseaux.

a une longueur d'avance. Environ (plus de 90 % non émettrice). L'offre d'électricité varie selon les régions, et les provinces et territoires, qui ont compétence sur leurs systèmes électriques, peuvent emprunter différentes avenues pour développer et assainir leurs réseaux. Un double défi nous attend : achever la décarbonation de nos réseaux actuels et augmenter l'offre d'électricité propre pour répondre à la croissance rapide de la demande des ménages, des entreprises et du secteur industriel.

achever la décarbonation de nos réseaux actuels et augmenter l'offre d'électricité propre pour répondre à la croissance rapide de la demande des ménages, des entreprises et du secteur industriel. Pour atteindre ses objectifs, le Canada doit accélérer la construction d'infrastructures d'électricité propre , pour grosso modo les doubler en une génération.

, pour grosso modo les doubler en une génération. Simplement en atteignant ses objectifs pour l'électricité propre, le Canada pourra honorer près de 40 % de ses engagements climatiques à long terme, tout en faisant tourner une économie plus forte, axée sur la croissance.

tout en faisant tourner une économie plus forte, axée sur la croissance. Pour que la transition soit couronnée de succès, elle doit être abordable et ses coûts doivent être concurrentiels , ce qui est tout à fait possible selon l'analyse produite pour le Conseil, en grande partie grâce aux économies de combustibles que permettra la nouvelle offre d'électricité. Pour plus de 70 % des ménages canadiens, le passage à l'électricité propre devrait se traduire par des économies nettes à l'horizon 2050, si les bonnes mesures sont adoptées et bien exécutées.

, ce qui est tout à fait possible selon l'analyse produite pour le Conseil, en grande partie grâce aux économies de combustibles que permettra la nouvelle offre d'électricité. Pour plus de 70 % des ménages canadiens, le passage à l'électricité propre devrait se traduire par des économies nettes à l'horizon 2050, si les bonnes mesures sont adoptées et bien exécutées. En donnant au Canada une occasion exceptionnelle de commencer à réparer la relation inégale qui a longtemps prévalu dans le domaine de l'exploitation des ressources énergétiques et autres, l'intégration des Nations et communautés autochtones comme partenaires à part entière dans ces projets peut être un important vecteur de réconciliation.

dans ces projets peut être un important vecteur de réconciliation. Pour que le succès soit au rendez-vous partout au pays, les autorités fédérales, provinciales et territoriales devront collaborer. Certes, le gouvernement fédéral peut rendre possible et favoriser une transition efficace, abordable, fiable et inclusive, mais l'électricité est et demeurera un champ de compétence des provinces et des territoires.

Le Conseil

Mis sur pied en mai 2023, le Conseil consultatif canadien de l'électricité réunit des spécialistes du secteur de l'électricité de toutes les régions du pays. Il se compose principalement de hauts dirigeants du secteur de l'électricité, ainsi que de partenaires autochtones et de leaders d'opinion.

Le Conseil avait pour mandat de fournir des conseils indépendants au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et au gouvernement du Canada sur la façon dont les initiatives fédérales peuvent faciliter la croissance et la décarbonation des systèmes électriques du pays, en collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones.

avait pour mandat de fournir des conseils indépendants au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et au gouvernement du Canada sur la façon dont les initiatives fédérales peuvent faciliter la croissance et la décarbonation des systèmes électriques du pays, en collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones. Pendant leur mandat d'un an, les membres du Conseil ont tenu plus de 80 réunions et collaboré avec plus d'une centaine de partenaires et parties concernées afin de mieux comprendre les débouchés, les obstacles et les besoins liés aux systèmes d'approvisionnement en électricité du Canada. Ces réunions ont rassemblé des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des fonctionnaires fédéraux, des partenaires et des organisations autochtones, des services et des producteurs d'électricité, des exploitants de réseaux, des organismes de réglementation, des industriels, des laboratoires d'idées, des organisations de la société civile ainsi que des citoyens.

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]