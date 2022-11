VANCOUVER, BC, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Pourvu d'un des plans climatiques les plus précis et les plus exhaustifs au monde, d'abondantes ressources naturelles et d'une main-d'œuvre qualifiée, le Canada s'impose comme un fournisseur d'énergie propre de choix dans un monde carboneutre. Les gouvernements de par le monde réclament des formes d'énergie non émettrices abordables et de source fiable, et c'est dans ce contexte que les pays qui partagent la même vision doivent unir leurs forces pour bâtir un avenir durable sur les plans économique et environnemental.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, en compagnie de la vice-présidente aux opérations, Elizabeth Thorsen, et d'autres représentants de Foresight Canada , a présenté le nouveau crédit d'impôt à l'investissement pour les entreprises de technologies propres annoncé dans l' Énoncé économique de l'automne de 2022 : Bâtir une économie qui fonctionne pour tous.

L'Énoncé économique de l'automne propose d'établir un crédit d'impôt remboursable équivalent à 30 % du coût des investissements dans les technologies suivantes :

les systèmes de production d'électricité;

les systèmes fixes de stockage de l'électricité;

le matériel de chauffage à faibles émissions de carbone;

les véhicules industriels zéro émission et le matériel connexe de recharge et de ravitaillement.

Aider les entreprises canadiennes à adopter des technologies propres créera des emplois, assurera la compétitivité de nos entreprises à l'échelle mondiale et permettra en même temps de réduire nos émissions. C'est pourquoi, par le biais de son énoncé économique d'automne, le gouvernement du Canada tient d'autres promesses qui contribueront à rendre la vie plus abordable pour tous les Canadiens et toutes les entreprises.

L'économie canadienne fait face à des vents contraires ressentis à l'échelle mondiale d'une position de force fondamentale : un taux de chômage qui frôle un creux historique (au moins 500 000 Canadiens de plus qu'avant la pandémie travaillent aujourd'hui), la plus forte croissance économique des pays du G7 cette année, une cote de crédit triple A et les plus faibles ratios de la dette nette au PIB et du déficit au PIB du G7.

Le ministre Wilkinson continuera de travailler avec les provinces et les territoires, les partenaires autochtones, l'industrie privée, les groupes syndicaux et les organisations environnementales pour tirer parti de cet atout et faire du Canada un fournisseur d'énergie propre de choix dans un monde carboneutre tout en bâtissant un avenir prospère et propre pour toute la population canadienne.

Citation

« Pour réussir, une entreprise doit être en mesure d'interpréter les changements dans le milieu des affaires et d'y réagir. De même, les pays doivent être capables d'intervenir et de prendre des mesures réfléchies pour maintenir et accroître leur niveau de prospérité. Le crédit d'impôt à l'investissement dans les technologies propres que propose la vice-première ministre permettra au Canada de rester à l'avant-garde de l'innovation dans ce secteur promis à une forte croissance selon des groupes comme l'Agence internationale de l'énergie. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Le point d'ancrage budgétaire du gouvernement fédéral, soit l'élimination des déficits liés à la COVID-19 et la réduction du ratio de la dette fédérale au PIB à moyen terme, demeure le même. Le ratio de la dette fédérale au PIB devrait reculer continuellement et suivre une trajectoire à la baisse plus prononcée que celle prévue dans le budget de 2022.

Les nouvelles mesures proposées dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022 comprennent ce qui suit :

1. Rendre la vie plus abordable

Éliminer les intérêts sur les prêts fédéraux aux étudiants et aux apprentis de façon permanente.

Créer une nouvelle Allocation canadienne pour les travailleurs, trimestrielle, avec versements anticipés automatiques afin de remettre plus d'argent plus rapidement dans les poches des travailleurs les moins bien payés.

Donner suite aux piliers clés du plan du gouvernement pour rendre le logement plus abordable, y compris la création d'un nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le doublement du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation et l'assurance que ceux qui procèdent à la revente précipitée de propriétés paient leur juste part.

Réduire les frais de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises.

2. Investir dans les emplois, la croissance et une économie qui fonctionne pour tous :

En lançant le nouveau Fonds de croissance du Canada , qui contribuera à attirer au Canada des milliards de dollars en investissements privés requis pour réduire les émissions du Canada , faire croître l'économie et créer de bons emplois;

, qui contribuera à attirer au des milliards de dollars en investissements privés requis pour réduire les émissions du , faire croître l'économie et créer de bons emplois; En instaurant des crédits d'impôt à l'investissement importants pour les technologies propres et l'hydrogène propre qui aideront à créer de bons emplois et à faire du Canada un chef de file de la transition vers la carboneutralité, et en favorisant des salaires plus élevés pour les travailleurs en offrant un niveau de crédit supérieur lorsque certaines exigences en matière de protection des travailleurs sont respectées;

un chef de file de la transition vers la carboneutralité, et en favorisant des salaires plus élevés pour les travailleurs en offrant un niveau de crédit supérieur lorsque certaines exigences en matière de protection des travailleurs sont respectées; En instaurant une nouvelle taxe sur les rachats d'actions par les sociétés publiques au Canada ;

; En mettant sur pied le Centre de formation pour les emplois durables et en investissant dans un nouveau volet lié aux emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical afin de doter les travailleurs des compétences requises pour les bons emplois d'aujourd'hui et de demain.

