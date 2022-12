VANCOUVER, BC, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Les minéraux critiques sont non seulement les composantes de base de technologies propres comme les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques, mais aussi un élément clé pour la création d'emplois pour la classe moyenne et le développement d'une économie canadienne forte et concurrentielle à l'échelle mondiale. La transition vers une économie mondiale carboneutre engendre une importante hausse de la demande pour les minéraux critiques à l'échelle mondiale et représente l'occasion d'une génération pour les travailleurs canadiens et les entreprises canadiennes. La dynamique géopolitique concurrentielle a amené les pays partageant les mêmes vues à réfléchir sur la nécessité de disposer de ressources stables et des technologies propres qu'elles permettent. Il ne peut pas y avoir de transition énergétique mondiale sans accélération des activités dans le secteur des minéraux critiques.

C'est dans ce contexte que les activités d'exploration, d'extraction, de traitement, de fabrication de produits et de recyclage associées aux minéraux critiques représentent une occasion d'une génération pour le Canada. Le gouvernement du Canada est déterminé à profiter de cette occasion pour créer de bons emplois et des possibilités économiques dans toutes les régions du pays, tout en atteignant ses ambitieux objectifs climatiques, en favorisant la réconciliation et en contribuant à la sécurité mondiale et à la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Aujourd'hui, à Vancouver, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a présenté la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui sera dotée d'un financement fédéral pouvant atteindre 3,8 milliards de dollars alloués dans le Budget de 2022. Le financement proposé englobe diverses activités industrielles, dont les recherches géoscientifiques, l'exploration, le traitement des minéraux et les applications de transformation et de recyclage. Un appui financier sera également offert à la recherche, au développement et au déploiement des technologies.

La Stratégie décrit la manière dont le Canada peut saisir cette occasion d'une génération, de façon à atteindre cinq objectifs principaux :

soutenir la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois;

promouvoir l'action climatique et la protection de l'environnement;

faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones;

encourager une population active et des collectivités diversifiées et inclusives;

améliorer la sécurité mondiale et les partenariats avec les alliés.

La Stratégie est axée sur les occasions qu'offre chaque étape de la chaîne de valeur pour les 31 minéraux critiques du Canada, de l'exploration au recyclage. Elle résulte de vastes consultations qui ont permis de valider l'approche adoptée par le gouvernement du Canada jusqu'à présent, notamment en ce qui concerne les occasions associées au lithium, au graphite, au nickel, au cobalt, au cuivre, aux éléments des terres rares, à la potasse, à l'uranium et à l'aluminium, décrites dans le document de travail de juin.

Dans la Stratégie, on présente des mesures concrètes pour accélérer les processus réglementaires aux échelons infranational, national et international, assurer un partenariat significatif et continu avec les

Autochtones tout au long de la chaîne de valeur, et veiller à ce que la Stratégie soit harmonisée avec les ambitieux objectifs du Canada en matière de climat et de protection de la nature.

La Stratégie s'appuie sur des travaux déjà en cours du gouvernement du Canada, notamment les investissements colossaux réalisés au cours de la dernière année dans l'ensemble de la chaîne de valeur des minéraux critiques et la récente approbation d'une mine de palladium dans le secteur des minéraux critiques , permettant l'atteinte des principaux résultats visés.

L'annonce faite aujourd'hui s'inscrit dans une série d'importantes mesures que le gouvernement du Canada continue de prendre pour soutenir les emplois durables et protéger l'environnement. Le ministre Wilkinson continuera de collaborer avec tous ses partenaires pour faire du Canada le fournisseur d'énergie propre de choix d'un monde carboneutre, tout en assurant un avenir prospère et propre à toute la population canadienne.

Citations

« La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques permettra à notre pays d'exploiter les possibilités économiques d'une génération que présentent les minéraux critiques, en créant des emplois durables et bien rémunérés, tout en favorisant l'essor de notre économie. Elle positionnera non seulement le Canada comme fournisseur mondial privilégié en ce qui a trait aux minéraux critiques et aux technologies propres qui sont nécessaires à l'économie verte et numérique du monde entier, mais aidera aussi à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. J'aimerais remercier ceux et celles qui ont contribué à l'élaboration de cette stratégie, et je me réjouis à l'idée de travailler à sa mise en œuvre avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les groupes de travailleurs, l'industrie et tous les intervenants. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques de notre gouvernement nous permet de saisir une occasion unique de concrétiser notre vision - tant sur le plan de l'exploitation minière que sur ceux de la fabrication et du recyclage. Elle nous aidera à bâtir un écosystème fort et résilient tout en soutenant l'innovation et des emplois bien rémunérés. Grâce à cette stratégie ambitieuse, le Canada s'assure de jouer un rôle de leader dans l'économie sobre en carbone et d'agir à titre de fournisseur écologique mondial privilégié dans le domaine des minéraux critiques. »

L'honorable François-Phillipe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Notre gouvernement continue de favoriser la force et la durabilité du secteur de l'exploitation des ressources dans le Nord et dans l'Arctique d'une manière qui protège l'environnement, crée des emplois sur lesquels les travailleurs canadiens peuvent compter, et respecte les droits autochtones. Cette région présente un immense potentiel minier et jouera un rôle important dans la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques ainsi que dans la transition vers une économie plus verte et plus durable. Les communautés autochtones et nordiques agiront comme partenaires clés dans le cadre de cette stratégie, au moment où le monde se tourne vers le Canada pour combler ses besoins en minéraux critiques, ce qui leur permettra de profiter de bons emplois locaux de haute qualité, de nombreuses possibilités et des investissements qui les accompagneront. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

Faits en bref

Le Canada produit actuellement 60 minéraux et métaux dans 200 mines et 6 500 carrières de sable, de gravier et de pierres dans l'ensemble du pays.

produit actuellement 60 minéraux et métaux dans 200 mines et 6 500 carrières de sable, de gravier et de pierres dans l'ensemble du pays. Près de la moitié des sociétés d'extraction et d'exploration cotées en bourse dans le monde sont au Canada. Ces sociétés ont des activités dans plus de 100 pays et une capitalisation boursière globale de 520 milliards de dollars.

Le gouvernement du Canada a fait des investissements importants dans la chaîne de valeur des minéraux critiques au cours des dernières années, ce qui comprend, sans toutefois s'y limiter :

une mine de potasse durable en Saskatchewan ;



l'extraction d'éléments de terres rares dans les Territoires du Nord-Ouest ;

;

l'assemblage de véhicules électriques au Québec .

. Le gouvernement du Canada a récemment apporté des précisions sur la façon dont la Loi sur Investissement Canada sera appliquée aux investissements par des entreprises d'État étrangères dans des unités et des actifs canadiens dans les secteurs liés aux minéraux critiques.

sur la façon dont la sera appliquée aux investissements par des entreprises d'État étrangères dans des unités et des actifs canadiens dans les secteurs liés aux minéraux critiques. La Banque mondiale prévoit que - seulement pour alimenter la transition énergétique propre vers les batteries - la production de minéraux comme le cobalt devra augmenter de 500 % d'ici 2050. Pour des minéraux comme le lithium et le graphite, la demande pourrait augmenter de pas de moins de 4 000 %.

Les tables régionales sur l'énergie et les ressources serviront de forum pour harmoniser les ressources fédérales et provinciales en vue de la création de possibilités économiques régionales clés, notamment dans le secteur des minéraux critiques. Des tables ont été mises sur pied avec la Colombie-Britannique, le Yukon , les Territoires du Nord-Ouest, le Manitoba , l' Ontario , Terre-Neuve-et- Labrador , la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard.

Renseignements connexes



