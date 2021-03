GATINEAU, QC, le 23 mars 2021 /CNW/ - « C'est aujourd'hui la Journée mondiale de la météorologie, et à cette occasion, je tiens à féliciter le Service météorologique du Canada pour ses 150 ans de service aux Canadiens en tant que source de données météorologiques fiables, de qualité et d'actualité. Le Service météorologique du Canada, qui est l'une des institutions gouvernementales les plus anciennes du pays, est une richesse nationale unique, ancrée dans une longue tradition de service aux Canadiens qui fait sa fierté.

« Depuis 1871, le Service météorologique du Canada et ses partenaires n'ont cessé de s'adapter et d'exploiter les plus récentes connaissances scientifiques et technologiques pour répondre aux besoins des Canadiens. Aujourd'hui, le Service météorologique du Canada fournit des prévisions météorologiques 24 heures sur 24 et d'autres services météorologiques et hydrologiques aux Canadiens tout au long de l'année en ayant recours à une grande variété de plateformes.

« Le thème de la Journée mondiale de la météorologie de cette année est L'océan, le temps et le climat - un thème qui ne pourrait mieux tomber. Les Canadiens ressentent de plus en plus les effets des changements climatiques dans leurs collectivités en raison de la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes; ainsi, l'accès à des renseignements vitaux comme les prévisions météorologiques, les niveaux des glaces et des eaux, et la qualité de l'air, est plus important que jamais pour la prise de décisions concernant la santé et la sécurité.

« En tant que ministre de l'Environnement et du Changement climatique, j'invite les Canadiens à en apprendre davantage sur le Service météorologique du Canada, ses nombreuses réalisations et les passionnés qui ont contribué à en faire un service de classe mondiale au chapitre de la météo, de l'eau, de la glace et du climat. »

