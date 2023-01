IQALUIT, NU, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Les effets des changements climatiques se font sentir dans toutes les régions du pays. En investissant dans des projets d'énergie renouvelable qui favorisent l'autonomie énergétique et le développement économique, nous pourrons à coup sûr bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre qui permettra de renforcer l'économie, de créer de bons emplois durables pour la classe moyenne et de soutenir le secteur des ressources naturelles.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 455 000 $ à l'Association des promoteurs économiques du Nunavut pour la tenue du Forum pangouvernemental du Nunavut sur l'énergie les 11 et 12 janvier 2023 à Iqaluit. Ces fonds proviennent du volet Renforcement des capacités du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification.

Le Forum rassemblera de hauts fonctionnaires de plusieurs ministères et municipalités, de même que des cadres supérieurs d'entreprises de services publics. C'est l'occasion d'unir nos forces pour cerner les obstacles stratégiques et législatifs qui nuisent à la transition vers l'énergie propre, les conséquences à tirer de cette transition et ses incidences sur tous les ministères territoriaux et sur la prestation de services. C'est aussi l'occasion d'en apprendre davantage au sujet des programmes de financement en vigueur. Cet événement permettra aux communautés inuites du Nunavut de réaliser leurs projets énergétiques pour favoriser un développement communautaire durable tout en répondant à des besoins essentiels comme le logement, la santé et l'éducation.

Ces investissements démontrent que le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir des projets novateurs dans le secteur énergétique pour bâtir une industrie de l'énergie et des ressources propre, durable et concurrentielle tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en faisant progresser la réconciliation économique et en luttant contre les changements climatiques.

Citations

« Les impacts des changements climatiques sont visibles partout au Canada, mais c'est dans le Nord qu'ils sont le plus flagrants. En travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements, les communautés locales et les peuples autochtones, nous nous employons à réduire les émissions et à bâtir, pour le Nord, un avenir fondé sur l'énergie propre qui permettra de protéger la biodiversité, d'ouvrir de véritables débouchés économiques et de préserver le patrimoine et le mode de vie des collectivités nordiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les Nunavois sont aux premières loges pour observer les changements climatiques. Les impacts de ces changements sur la glace de mer, les côtes, la faune et bien d'autres éléments perturbent le mode de vie des Inuits. Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec toutes les parties pour combattre les changements climatiques. En travaillant en partenariat avec les Nunavois, nous bâtirons un avenir plus vert, plus durable et plus prospère pour les générations à venir. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les membres de la NEDA, les agents de développement économique communautaire et les professionnels en développement économique du Nunavut ont fait part des défis auxquels font face leurs communautés en participant à la transition vers l'énergie propre. La NEDA remercie le gouvernement fédéral pour les fonds versés par le biais de Ressources naturelles Canada en vue d'aider toutes les parties à élaborer, pour la transition énergétique, un plan d'action qui ouvrira des possibilités de développement économique pour les communautés inuites. »

Geoff Byrne

Président, Association des promoteurs économiques du Nunavut

Quelques faits

Le financement fédéral accordé à ce projet provient d' Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), un programme de 1,56 milliard de dollars de Ressources naturelles Canada qui soutient les projets de production d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques, y compris les projets de renforcement des capacités. ERITE réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à mener à bien sa transition vers une économie carboneutre d'ici 2050 et à remplir son engagement de bâtir un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035.







(ERITE), un programme de 1,56 milliard de dollars de Ressources naturelles qui soutient les projets de production d'énergie renouvelable intelligente et de modernisation des réseaux électriques, y compris les projets de renforcement des capacités. ERITE réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le à mener à bien sa transition vers une économie carboneutre d'ici à remplir son engagement de bâtir un réseau électrique entièrement carboneutre d'ici 2035. Organisme dynamique dirigé par ses membres, la NEDA soutient les agents de développement économique communautaire et les professionnels en développement économique du Nunavut . Elle a pour mandat d'assister ses membres par des activités de perfectionnement professionnel, de réseautage et de mobilisation et par l'échange d'information et d'idées. En partenariat avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut , la NEDA montre la voie à suivre en matière de développement économique sur le territoire.

Liens pertinents

Association des promoteurs économiques du Nunavut

Programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification

Changements climatiques dans les communautés autochtones et nordiques

Programme ARDEC Nord

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, [email protected], 613-323-7892 ; Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Relations avec les médias, 819-934-2302, [email protected] ; Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, de CanNor et de PrairiesCan, [email protected], 819-953-1153