Annonce d'investissements de plus de 2,3 millions de dollars au profit d'entreprises et d'organismes du Nord du Manitoba lors de l'inauguration de l'un des sept nouveaux points de service de PrairiesCan

THOMPSON, MB, le 4 août 2022 /CNW/ - On trouve dans le Nord du Manitoba des collectivités dynamiques, certaines des ressources naturelles les plus riches et certains des sites touristiques les plus emblématiques de la province. La région offre de nombreuses possibilités économiques et contribue de façon importante à la prospérité générale de la province. Partout dans les Prairies, les collectivités ont des priorités et des besoins uniques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer l'approche en matière de développement économique communautaire et qu'il ouvre sept nouveaux bureaux régionaux dans les Prairies pour mieux servir un plus grand nombre de collectivités.

Le ministre Vandal dévoile le nouveau point de service de PrairiesCan et annonce des investissements dans des projets dans le Nord du Manitoba (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, a officiellement dévoilé le nouveau point de service de PrairiesCan à Thompson, au Manitoba, pour amener PrairiesCan directement à la collectivité et se concentrer sur les circonstances uniques du Nord du Manitoba. Cet espace de bureau est partagé avec le Fonds de développement économique local (FDEL), ce qui permet une étroite collaboration avec le FDEL en faveur de l'avenir économique du Nord et de ses résidents.

Dans le cadre de l'inauguration, le ministre Vandal a annoncé l'octroi de 2 350 435 $ pour sept projets dans les collectivités du Nord du Manitoba. Les projets annoncés comprennent : la diversification de l'économie de Thompson en tirant parti des formidables capacités de tests hivernaux de cette région, la prestation d'une formation et d'un encadrement numériques aux entreprises touristiques du Nord du Manitoba et la construction d'espaces de rassemblement autochtones extérieurs sur plusieurs campus du Collège universitaire du Nord.

L'ouverture et l'annonce d'aujourd'hui marquent un nouveau chapitre pour PrairiesCan. Le Nord du Manitoba offre des possibilités infinies de croissance et de prospérité économique.

Le ministre Vandal a également réitéré les nouvelles de cette semaine selon lesquelles le gouvernement du Canada et la province du Manitoba investissent conjointement jusqu'à 147,6 millions de dollars dans l'Arctic Gateway Group pour l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de la baie d'Hudson, qui permettra aux communautés autochtones et aux collectivités du Nord du Manitoba de rester connectées, de maintenir les chaînes d'approvisionnement et de promouvoir le tourisme.

Le gouvernement du Canada est à l'écoute des communautés autochtones et des collectivités rurales et nordiques du Manitoba et de partout au Canada, et il réagit en apportant des ressources et des services directement là où ils sont nécessaires.

Citations

« Le Nord du Manitoba est aussi beau qu'il est rempli de possibilités. En ouvrant ce nouveau point de service de PrairiesCan, nous travaillons directement avec des organisations et des membres de la collectivité pour offrir des programmes et des services adaptés aux besoins et aux possibilités uniques du Nord du Manitoba. Nous effectuons les investissements nécessaires pour maintenir les collectivités connectées, améliorer la sécurité alimentaire, maintenir les routes commerciales ouvertes et promouvoir le tourisme. Un Nord solide se traduit par une économie régionale solide qui rejoint chaque collectivité, et notre gouvernement se réjouit de travailler en collaboration pour y parvenir. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Thompson est un endroit assez unique au Canada, et quiconque contribue à la croissance de notre économie doit passer un peu de temps sur le terrain ici pour en prendre conscience. C'est formidable d'avoir de nouveaux partenaires fédéraux qui travaillent à Thompson et dans le Nord, pour ouvrir de nouvelles portes aux entreprises et aux entrepreneurs du Manitoba. »

- Colleen Smook, maire de Thompson

« PrairiesCan a eu un impact économique énorme sur cette région pendant des années en soutenant des projets de développement. L'ouverture d'un bureau dans le Nord est stimulante et constitue une preuve supplémentaire du soutien et de l'influence de PrairiesCan sur le développement économique dans le Nord du Manitoba. »

- Chris Thevenot, président-directeur général du Fonds de développement économique local (FDÉL)

« La COVID-19 a considérablement perturbé l'industrie mondiale du voyage. Le financement remboursable sans intérêt du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) que nous avons reçu par l'entremise de PrairiesCan, en plus d'autres soutiens, a permis à notre entreprise touristique de maintenir des emplois locaux, de communiquer avec les clients et de préparer et planifier notre reprise. Par conséquent, lorsqu'il a été sécuritaire pour les voyageurs étrangers de revenir au Canada et à Churchill, nous étions prêts à les accueillir. »

- John Gunter, président et directeur général de Frontiers North Adventures

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a accordé des fonds à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour que le Ministère fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), qui sert les Prairies, et Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), qui sert la Colombie-Britannique.





a accordé des fonds à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) pour que le Ministère fasse la transition vers deux nouvelles agences de développement régional : Développement économique pour les Prairies (PrairiesCan), qui sert les Prairies, et Développement économique pour le Pacifique (PacifiCan), qui sert la Colombie-Britannique. En août 2021, le gouvernement du Canada a officiellement lancé Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) et a annoncé les plans d'ouverture de sept nouveaux points de service dans les Prairies : Lethbridge , Fort McMurray et Grande Prairie en Alberta ; Regina et Prince Albert en Saskatchewan ; et Brandon et Thompson au Manitoba .





a officiellement lancé Développement économique pour les Prairies (PrairiesCan) et a annoncé les plans d'ouverture de sept nouveaux points de service dans les Prairies : , et en ; et en ; et et au . Ces sept nouveaux points de service s'ajoutent à l'administration centrale de PrairiesCan à Edmonton et aux bureaux existants de Saskatoon , de Winnipeg et d' Ottawa , et comprennent l'expansion de notre bureau satellite de Calgary . Ces nouveaux bureaux nous permettront d'étendre considérablement notre portée afin de mieux servir nos clients.





et aux bureaux existants de , de et d' , et comprennent l'expansion de notre bureau satellite de . Ces nouveaux bureaux nous permettront d'étendre considérablement notre portée afin de mieux servir nos clients. Cette approche améliorée, axée sur le lieu, tient compte des circonstances et des besoins propres à ces collectivités et à leurs régions environnantes, et fait appel à une série d'organisations locales de différents secteurs en tant que participants actifs au développement économique.





Le point de service de Thompson est situé au 15, croissant Moak. Cet espace de bureau est partagé avec le Fonds de développement économique local, champion de l'initiative Look North, dont l'objectif est d'aider les résidents à développer l'économie du Nord du Manitoba . L'emplacement du point de service de Brandon sera dévoilé officiellement à une date ultérieure.

Document d'information

Les nouveaux points de service de PrairiesCan sont situés d'un bout à l'autre des Prairies afin de soutenir localement les entreprises et les collectivités. Aujourd'hui, à Thompson au Manitoba, l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, ministre de CanNor et ministre des Affaires du Nord, a dévoilé un nouvel emplacement au service des collectivités et des entreprises de Thompson et de l'ensemble du Nord du Manitoba. Cette approche améliorée à l'égard de la présence sur le terrain pour PrairiesCan augmentera l'accessibilité des services pour les entreprises et soutiendra le développement économique dans un plus grand nombre de collectivités dans les Prairies, contribuant à développer les entreprises et à créer de bons emplois locaux sur lesquels les gens peuvent compter.

Le ministre Vandal a également annoncé un investissement de PrairiesCan de 2 350 435 $ destiné à sept projets dans des collectivités du Nord du Manitoba. Ce financement est accordé dans le cadre des programmes suivants : le Programme de diversification de l'économie de l'Ouest, le Fonds d'aide et de relance régionale et le Fonds canadien de revitalisation des communautés.

PrairiesCan investit 364 000 $ dans un projet par l'entremise du programme Développement économique et diversification des collectivités. Par l'entremise du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), un investissement de plus de 1 163 975 $ sera versé pour soutenir trois (3) projets, et 822 460 $ seront versés au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour soutenir trois (3) projets de loisirs et de revitalisation communautaire. La somme totale de 2,3 millions de dollars investie dans le Nord du Manitoba permet d'offrir davantage de possibilités de croissance ainsi qu'un avenir économique prospère pour le Nord.

Développement économique et diversification des collectivités

Le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification économiques des collectivités des provinces des Prairies. Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan aide les collectivités à tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et à s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé un projet au Manitoba financé par le programme DEDC :

Thompson Community Development Corporation - (364 000 $)

Diversifier l'économie de Thompson en s'appuyant sur ses capacités d'essais hivernaux. Thompson est un centre mondial pour les essais par temps froid des véhicules et des avions.

Fonds d'aide et de relance régionale

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le FARR aide les entreprises et les organisations de l'ensemble du Canada à atténuer les pressions financières causées par la pandémie. Par l'entremise du FARR, le gouvernement du Canada accorde plus de 2 milliards de dollars pour aider à préserver des emplois et pour soutenir les employeurs dans le cadre de la relance. Un quart du FARR a été octroyé au secteur du tourisme. Trois bénéficiaires du FARR du Manitoba recevant des fonds ont été annoncés aujourd'hui :

Frontiers North Inc. (1 000 000 $)

Assurer la continuité des activités, maintenir l'emploi et bien positionner l'entreprise pour le retour éventuel des visiteurs étrangers au Canada et à Churchill .

Assurer la continuité des activités, maintenir l'emploi et bien positionner l'entreprise pour le retour éventuel des visiteurs étrangers au et à . Alluring Impressions Day Spa and Medispa Inc. (63 975 $)

Aider l'organisation à se remettre sur pieds pour continuer à fournir des biens et des services à sa collectivité et à préserver des emplois.

Aider l'organisation à se remettre sur pieds pour continuer à fournir des biens et des services à sa collectivité et à préserver des emplois. Fonds de développement économique local (100 000 $)

Offrir de la formation et de l'encadrement numériques aux entreprises touristiques du Nord du Manitoba à Thompson , à The Pas et à Flin Flon pendant la pandémie de COVID-19.

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le FCRC a pour but d'aider les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles continuent à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Grâce à un investissement national de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour but d'aider les organismes à but non lucratif, les municipalités et autres groupes communautaires, ainsi que les communautés autochtones, à construire de nouvelles infrastructures communautaires et à dynamiser les actifs existants; à ramener les gens dans les espaces publics en toute sécurité grâce aux mesures de santé publique; à créer des emplois; et à stimuler les économies locales. Aujourd'hui, trois (3) bénéficiaires du FCRC du Manitoba recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés :

Municipalité de Churchill (318 088 $)

Aménager un espace extérieur multifonctionnel sur la place du centre-ville de Churchill .

Aménager un espace extérieur multifonctionnel sur la place du centre-ville de . University College of the North (382 500 $)

Construire des espaces de rassemblement autochtones extérieurs sur les campus de l'University College of the North situés à The Pas et à Thompson .

Construire des espaces de rassemblement autochtones extérieurs sur les campus de l'University College of the North situés à et à . The Pas Friendship Centre Inc. (121 872 $)

Créer une nouvelle cuisine communautaire et un espace de rassemblement dans le centre-ville.

Liens connexes

Restez branché

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Renseignements: Kyle Allen, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Tammy Abel, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]