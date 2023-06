Un investissement de 3 millions de dollars contribuera à combler des fossés importants entre les compétences et la main-d'œuvre, à stimuler la recherche et à créer un écosystème d'innovation dans le secteur de la fabrication du Manitoba

WINNIPEG, MB, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le secteur manufacturier est un moteur important de l'économie du Manitoba, comptant pour près de 70 000 emplois et contribuant à hauteur de plus de six milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) de la province1. Avec la croissance rapide de la technologie, il devient essentiel d'investir dans la formation spécialisée et la technologie pour que le Manitoba demeure compétitif et soit un chef de file de l'industrie dans ce domaine.

Le ministre Vandal annonce un soutien à un nouvel institut qui se consacra à améliorer la compétitivité mondiale du secteur de la fabrication du Manitoba (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de trois millions de dollars dans le nouvel institut de fabrication de pointe et de mécatronique de Red River College Polytecnic, le Price Institute of Advanced Manufacturing and Mechatronics (IAMM). La mécatronique désigne un champ multidisciplinaire qui intègre diverses spécialités techniques telles que la mécanique, l'électronique, les systèmes de commande, la robotique et l'informatique. Le Price Institute of Advanced Manufacturing and Mechatronics est le premier établissement de ce type au Manitoba. Ce financement est offert par PrairiesCan dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux, lequel appuie le perfectionnement de la main-d'œuvre, les progrès technologiques et la recherche appliquée dans l'industrie.

Le nouvel institut aura son administration centrale au Skilled Trades and Technology Centre, au campus Notre Dame de RRC Polytech. Une fois qu'il sera opérationnel, à l'automne 2023, ses activités seront principalement axées sur les trois piliers suivants :

de nouveaux programmes de collaboration entre le milieu universitaire et l'industrie à l'intention des employés actuels et futurs;

un centre d'automatisation et de transfert de technologie de fabrication (Centre for Automation and Manufacturing Technology Transfer) pour créer des liens entre les petites et moyennes entreprises et les étudiants et faciliter les activités de recherche menées par des étudiants;

l'établissement de la première chaire de recherche appliquée du Manitoba consacrée à la fabrication de pointe.

L'institut procurera également à l'industrie de la fabrication un accès à de la recherche-développement pertinente à un coût abordable, réduisant le risque et augmentant la confiance à l'égard des investissements dans ces nouvelles technologies qui stimuleront la compétitivité et la croissance de la productivité.

PrairiesCan est déterminée à accélérer la croissance économique en soutenant le perfectionnement de la main-d'œuvre, la recherche-développement appliquée et l'adoption de technologies dans le secteur de la fabrication de pointe. Ce projet entraînera ultimement une augmentation du nombre d'emplois bien rémunérés et soutiendra la croissance et l'expansion des entreprises du Manitoba.

Citations

« Red River College Polytechnic est un chef de file dans l'industrie de la fabrication du Manitoba. Notre gouvernement est heureux de contribuer à rendre possible l'établissement par le collège du nouveau Price Institute of Advanced Manufacturing and Mechatronics. Cet institut favorisera l'accès à la recherche et comblera les fossés existants entre l'industrie et le milieu universitaire. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

« Le Price Institute of Advanced Manufacturing and Mechatronics donnera de l'élan au secteur manufacturier du Manitoba, permettant au RRC Polytech de combler des lacunes importantes en matière de compétences et de main-d'œuvre, de stimuler les activités de recherche appliquée de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) du secteur et de favoriser un écosystème d'innovation où les partenariats entre l'industrie et les établissements d'enseignement font passer les perturbations technologiques du statut de menaces à celui de possibilités. Le Price Institute a pu voir le jour grâce à la vision et à la détermination de Gerry Price (Ph. D.) et de Barb Price, ainsi qu'au soutien généreux du gouvernement du Canada. »

- Fred Meier, président et directeur général, RRC Polytech

« Peu importe le type d'entreprise, la réussite du Manitoba - passée, présente et future - repose sur ses gens. Plus vous créez d'accès à des possibilités de formation, plus vous outillez l'innovateur qui sommeille en chacun de nous. C'est un investissement dans les futurs apprenants et les futurs leaders du Manitoba, ce qui entraînera des bénéfices à long terme pour de nombreuses générations à venir. »

- Gerry Price, président et directeur général, Price Industries Limited

Faits en bref

Le gouvernement du Canada s'emploie à stimuler la croissance économique par l'innovation et à créer davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens.

s'emploie à stimuler la croissance économique par l'innovation et à créer davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens. Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux de PrairiesCan aide les organismes sans but lucratif, les accélérateurs et les incubateurs d'entreprises et les organisations similaires à se développer et à accroître leur visibilité.

Ce projet soutient le perfectionnement des compétences dans l'industrie de la fabrication pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises.

Le Price Institute of Advanced Manufacturing and Mechatronics procédera à un lancement progressif de ses activités à compter de l'automne 2023, prévoyant terminer les rénovations requises d'ici le début de 2025.

