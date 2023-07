Financement de 380 000 dollars destiné à soutenir ce festival d'été emblématique au Manitoba

WINNIPEG, MB, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le Manitoba est le théâtre d'un grand nombre de festivals qui mettent en valeur le dynamisme des arts et de la culture, proposant tout au long de l'année des expériences uniques qui permettent aux gens de se rassembler et de profiter de ce que la province a de mieux à offrir. Le Winnipeg Folk Festival est l'un de ces événements qui attirent des visiteurs du monde entier.

Le ministre Vandal annonce un investissement fédéral au profit du Winnipeg Folk Festival de renommée internationale pour stimuler le tourisme (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

L'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de 380 000 dollars dans le Winnipeg Folk Festival. Le festival célèbre sa 48e année au parc Birds Hill. Cet investissement soutiendra les projets d'amélioration des immobilisations et de dotation en personnel du festival pour tirer parti de son retour triomphal en tant qu'événement en personne en 2022.

Soutenant des entreprises et des emplois de qualité, l'industrie du tourisme est un moteur économique important dans tout le Manitoba. Le gouvernement du Canada continue d'effectuer des investissements qui améliorent les expériences et en créent de nouvelles pour attirer des visiteurs régionaux, nationaux et internationaux.

Citations

« L'été au Manitoba offre un cadre idéal pour que les gens se réunissent et profitent de certaines des meilleures musiques du monde. L'emblématique Winnipeg Folk Festival est un événement incontournable qui attire chaque année des milliers de participants et contribue à une industrie artistique et culturelle riche et diversifiée, à l'image de notre province. Notre gouvernement est heureux de soutenir des organisations qui génèrent des retombées économiques en proposant aux résidents et aux visiteurs des expériences touristiques inoubliables. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Il est crucial de reconnaître la nécessité de préserver l'industrie artistique et culturelle du Canada pour assurer le succès à long terme du tourisme dans notre province et notre pays. Nous sommes ravis de recevoir ce soutien généreux du gouvernement. Non seulement ce financement renforce la stabilité de notre organisation après la pandémie dans son ensemble, mais il nous permet de continuer à produire pour notre public - sous la forme qu'il connaît et qu'il aime - ce merveilleux événement qui existe depuis longtemps. Nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir la possibilité de contribuer à générer du tourisme au Manitoba. »

-Lynne Skromeda, directrice exécutive, Winnipeg Folk Festival

Faits en bref

Le Winnipeg Folk Festival est une organisation artistique active toute l'année qui présente en juillet l'un des plus grands festivals de musique en plein air d'Amérique du Nord.

Environ 74 000 personnes ont participé au festival en 2022.

Le Fonds d'aide au tourisme (FAT) est administré par PrairiesCan au Manitoba . Il est doté d'un budget de 500 millions de dollars sur deux ans, dont 50 millions de dollars consacrés aux initiatives de tourisme autochtone et 15 millions de dollars qui appuient des mesures nationales.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]