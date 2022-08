Le nouveau Centre Flavie reçoit un financement fédéral de 500 000 dollars pour accroître sa capacité et répondre aux besoins de la collectivité de Winnipeg.

WINNIPEG, MB, le 30 août 2022 /CNW/ - Le Centre Flavie est un pilier de la collectivité de Saint-Boniface depuis plus de 40 ans. Son objectif est d'apporter réconfort et soutien aux personnes qui en ont besoin en distribuant gratuitement des biens matériels.

Aujourd'hui, lors de l'inauguration du nouveau Centre Flavie, l'honorable Daniel Vandal, député de Saint-Boniface - Saint-Vital, ministre de PrairiesCan, ministre des Affaires du Nord et ministre de CanNor, a annoncé un investissement de 500 000 dollars destiné à l'expansion du Centre.

Le ministre Vandal annonce un investissement au profit du tout nouveau Centre Flavie (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Grâce au soutien de PrairiesCan, le Centre Flavie a rénové ses nouveaux locaux au 301, rue Archibald, à Winnipeg, au Manitoba. Les rénovations amélioreront l'accessibilité et répondront aux besoins du Centre et de la population qu'il sert.

Le Centre accueille chaque année environ 7 000 femmes, enfants et familles. Les personnes qui font appel aux services offerts par le Centre reçoivent gratuitement des articles, tels que des vêtements et des meubles. L'ouverture des nouveaux locaux permettra également au Centre d'entreposer les articles les plus demandés et de doubler sa capacité actuelle.

Le gouvernement du Canada travaille avec les collectivités des Prairies pour construire et améliorer les espaces et les infrastructures communautaires au profit de tous les résidents.

Citations

« Depuis plus de 40 ans, le Centre Flavie est un lieu de réconfort et de consolation pour les personnes les plus vulnérables de Winnipeg. Le travail quotidien de cet organisme et de ses bénévoles est exceptionnel, et son impact sur notre collectivité est irremplaçable. Il est important de veiller à ce que les organismes axés sur la collectivité disposent de l'infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins de nos collectivités, et c'est pourquoi notre gouvernement est heureux d'aider le Centre Flavie à accroître sa capacité et sa portée. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Le projet d'expansion du Centre Flavie vise à répondre aux besoins matériels accrus des personnes démunies et défavorisées du Manitoba. Ce projet a été difficile en raison de la pandémie et des augmentations substantielles des coûts de construction. Nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement du Canada de soutenir notre projet par l'intermédiaire de Développement économique Canada pour les Prairies. Cette contribution réduit considérablement le fardeau financier de notre organisation, et nous vous en remercions du fond du cœur. »

- Julie Turenne-Maynard, présidente du Centre Flavie

Faits en bref

PrairiesCan administre le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) au Manitoba . Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer les projets d'infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'aider les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique.





. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le à bâtir et à améliorer les projets d'infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'aider les organismes sans but lucratif, les municipalités, les institutions publiques et les communautés autochtones à amorcer une relance économique. Les projets soutenus par le Fonds visent à revitaliser les centres-villes et les rues principales, à réinventer les espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à accroître l'accessibilité des espaces communautaires.

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3338

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Renseignements: Kyle Allen, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Tammy Abel, Directrice, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]escan.gc.ca