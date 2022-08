WINNIPEG, MB, le 2 août 2022 /CNW/ - Les installations récréatives et sportives publiques rassemblent les gens, attirent des visiteurs et soutiennent l'économie locale. Le gouvernement du Canada continue d'aider les collectivités en investissant dans des projets qui visent à construire et à améliorer des infrastructures communautaires.

Le ministre Vandal annonce l’octroi d’un financement fédéral pour la rénovation et l’amélioration du terrain de football des Mustangs de St. Vital à Winnipeg (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan et député de Saint-Boniface - Saint-Vital, et Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ainsi que Markus Chambers, conseiller municipal de St. Norbert - Seine River, Ville de Winnipeg, ont annoncé des investissements destinés à soutenir le projet des Mustangs de St. Vital qui consiste à améliorer le terrain de football et ses environs.

Ensemble, le gouvernement du Canada et la Ville de Winnipeg investissent plus de 1,6 million de dollars dans le projet. PrairiesCan, par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), verse 750 000 $, et la Ville de Winnipeg verse 920 235 $ dans le cadre du budget d'investissement dans les parcs et les espaces verts de 2022.

Les Mustangs de St. Vital amélioreront le terrain en installant un gazon artificiel et en aménageant la zone autour du terrain. Ces améliorations créeront des conditions plus sécuritaires et permettront au club de football de mieux servir les centaines d'athlètes et de familles qui utilisent l'installation. Elles se traduiront également par une plus grande utilisation des installations, notamment pour l'accueil de compétitions régionales, nationales et internationales, ce qui entraînera des retombées économiques pour les exploitants locaux du secteur de l'accueil et du tourisme.

Citations

« Notre gouvernement continue d'investir, par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés, dans la transformation d'infrastructures publiques en lieux de rassemblement modernes dont peuvent profiter les personnes de tous âges et de toutes capacités. Ici, à Winnipeg, nous sommes très fiers de nos installations récréatives et sportives, et notre soutien aux Mustangs de St. Vital, pour améliorer le terrain de football, est une entente gagnante pour les athlètes, la collectivité et toutes les personnes que le club de football continue de servir. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre responsable de PrairiesCan

« Les espaces communautaires rassemblent les gens et soutiennent l'économie locale. Notre collaboration avec les Mustangs de St. Vital pour revitaliser le terrain de football permettra aux résidents et aux visiteurs de profiter de cette nouvelle surface de jeu et d'élargir les possibilités d'accueillir des compétitions régionales, nationales et internationales. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, député de Winnipeg-Sud.

« Nous sommes très heureux de nous associer aux Mustangs de St. Vital pour cet important projet. Leur programme de football est un pilier de notre collectivité. L'amélioration de la surface de jeu n'est pas seulement importante pour la sécurité et le bien-être de tous les compétiteurs, elle permet également de fournir une programmation sportive durable et prévisible et constitue un investissement judicieux dans un programme qui redonne tant à la collectivité. »

- Markus Chambers, conseiller municipal de St. Norbert - Seine River, ville de Winnipeg

« Ce projet majeur, de sa conception à sa réalisation, a duré plus de trois ans; c'est avec une grande joie et une grande humilité que nous assistons à sa concrétisation. Nous avons reçu un soutien énorme de la part de la Ville de Winnipeg, en particulier des conseillers Chambers et Mayes, qui ont accordé des fonds destinés à la cession de terrains, et du gouvernement fédéral, représenté par les ministres Duguid et Vandal, dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Grâce à ces deux partenaires importants, nous pourrons soutenir nos programmes de football et l'ensemble de la communauté sportive et construire une infrastructure adaptée à trois saisons, dont la collectivité a grandement besoin. »

- Craig Bachynski, président du club de football de Mustangs de St. Vital

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada destiné à améliorer le terrain de football des Mustangs de St. Vital provient du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC). Le FCRC aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

destiné à améliorer le terrain de football des Mustangs de provient du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC). Le FCRC aide les collectivités de tout le à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Grâce à une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, les projets soutenus par le FCRC visent à revitaliser les centres-villes et les rues principales, à réinventer les espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à accroître l'accessibilité des espaces communautaires.

Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) administre le FCRC au Manitoba .

Liens connexes

Restez branché

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3338

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Renseignements: Kyle Allen, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Sana Mahboob, Gestionnaire, Communications, Marketing et Consultations, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Kalen Qually, Agente des communications, Ville de Winnipeg, [email protected]