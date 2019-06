Le ministre Sohi annonce un soutien au profit d'une transition équitable et juste visant à remplacer l'énergie du charbon

Un nouveau financement appuie plusieurs collectivités en Alberta et en Saskatchewan

NISKU, AB, le 28 juin 2019 /CNW/ - En appuyant les collectivités, nous pouvons créer un environnement plus sain, de nouvelles possibilités économiques et un avenir plus durable. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que la transition vers une économie à faibles émissions de carbone soit équitable pour les travailleurs et les collectivités.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui une aide financière de 4 489 100 $ versée dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) au profit de quatre organisations en Alberta et de cinq en Saskatchewan. Ces fonds appuient des activités de perfectionnement des compétences et de diversification de l'économie pour aider les collectivités des deux provinces à réussir leur transition vers une économie axée sur la croissance propre. L'annonce dans le cadre de l'ICTC a eu lieu au Community and Operations Centre à Nisku.

Les défis que posent les changements climatiques exigent que le Canada effectue une transition de son économie et, en particulier, de son système énergétique vers un système plus viable. C'est pourquoi, dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 35 millions de dollars sur cinq ans dans le perfectionnement des compétences et la diversification de l'économie pour appuyer les collectivités touchées par l'élimination progressive de l'électricité produite à partir à du charbon.

« Un environnement sain et une économie forte vont de pair. Les investissements annoncés aujourd'hui aident à faire croître une économie propre, saine et durable qui aidera les Canadiens et les Canadiennes à conserver des emplois bien rémunérés grâce à de nouveaux programmes d'emploi, de soutien aux entreprises et de formation. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Alors que nous bâtissons un avenir misant sur l'énergie propre, notre gouvernement est déterminé à ne laisser aucun travailleur ni aucune famille derrière. Les projets annoncés aujourd'hui appuieront les travailleurs du charbon et leurs collectivités grâce à des activités de perfectionnement des compétences et de diversification de l'économie, créant ainsi de nouvelles possibilités de croissance économique. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député fédéral d'Edmonton-Mill Woods

En 2016, le charbon générait environ 9 % de l'électricité au Canada , mais était responsable de 72 % des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'électricité.

, mais était responsable de 72 % des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'électricité. En février 2018, le gouvernement du Canada a annoncé de modifications à la règlementation afin d'éliminer progressivement la production traditionnelle d'électricité à partir du charbon d'ici 2030.

a annoncé de modifications à la règlementation afin d'éliminer progressivement la production traditionnelle d'électricité à partir du charbon d'ici 2030. En réponse au Groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes, le gouvernement du Canada à l'intention :

à l'intention : de créer des centres de transition pour les travailleurs (financés dans le cadre du budget de 2018);



d'explorer de nouvelles façons de protéger les salaires et les pensions;



de créer à compter de 2020-2021 un fonds d'infrastructure de 150 millions de dollars pour les collectivités touchées, fonds qui serait administré par Diversification de l'économie de l'Ouest Canada et par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

L'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) de 35 millions de dollars est un fonds stratégique sur cinq ans. Elle vise à appuyer des activités de perfectionnement des compétences et de diversification de l'économie pour aider les travailleurs et les collectivités à s'adapter à la transition du Canada de l'extraction de charbon et la production d'électricité à partir du charbon à une économie axée sur la croissance propre qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. Annoncée dans le cadre du budget de 2018, l'ICTC est mise en œuvre par Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) et par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA). Grâce à cette initiative, le gouvernement du Canada démontre que tout le monde profite de l'adoption de mesures inclusives pour lutter contre les changements climatiques.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député d'Edmonton-Mill Woods, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement de 4 489 100 $ dans le cadre de l'ICTC au profit de quatre organisations en Alberta et de cinq en Saskatchewan :

Organisation Description du projet Lieu Aide financière Cactus Corridor Economic Development Corporation Embaucher un animateur qui présentera des séances de planification stratégique et qui fournira un plan de transition stratégique au groupe de travail stratégique en matière de changements climatiques de Hanna. Alberta (Zone spéciale No 2, ville de Hanna, village de Youngstown) 95 000 $ Comté de Leduc Créer une stratégie de réceptivité à l'investissement et de mise en œuvre en fonction des principales recommandations provenant de plusieurs études stratégiques existantes sur le développement économique. Alberta (comté de Leduc) 428 750 $ Community Futures Network of Alberta Offrir des ateliers de planification et des services d'encadrement afin d'appuyer les entrepreneurs et les organismes communautaires nouveaux et existants. Alberta (comté de Parkland, comté de Leduc, localité de Battle River, Cactus Corridor) 497 350 $ Comté de Parkland Élaborer un plan sous-régional pour permettre à trois municipalités d'harmoniser stratégiquement l'utilisation des terres, les services municipaux et les investissements dans l'infrastructure, et de coordonner et d'intégrer des politiques, des programmes et des systèmes. Alberta (comté de Parkland, ville de Stony Plain, municipalité de Spruce Grove) 2 200 000 $ Southeast Regional College Mettre sur pied un programme de formation sur les installations solaires et aménager un laboratoire mobile de formation sur l'énergie solaire à Estevan. Saskatchewan (Estevan) 188 000 $ Sunrise Community Futures Development Corporation Concevoir et mettre en œuvre des activités de maintien et d'expansion des entreprises régionales, et fournir un plan d'entreprise régional comme contribution au plan de transition communautaire plus vaste dirigé par la ville d'Estevan. Saskatchewan (Weyburn, Estevan) 250 000 $ South Central Community Futures Development Corporation Concevoir et mettre en œuvre des activités de maintien et d'expansion des entreprises, et fournir un plan d'entreprise régional en collaboration avec des entreprises et des intervenants. Saskatchewan (Moose Jaw, Coronach) 250 000 $ Municipalité d'Estevan Élaborer un plan d'action de transition qui comprend des exigences en matière d'emploi, de recyclage et de planification municipale. Saskatchewan (Estevan) 260 000 $ Ville de Coronach Appuyer les initiatives de transition visant à éliminer l'énergie du charbon de Coronach et de la région, initiatives qui comprennent une analyse des répercussions sur l'économie et l'emploi et un plan stratégique régional d'atténuation économique pour aider les résidents de la région à mettre sur pied des activités et des projets prioritaires. Saskatchewan (Coronach) 320 000 $ Total 4 489 100 $

