Le ministre Sohi annonce un nouvel investissement dans le programme CodeCan

EDMONTON, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Le Canada doit se doter d'une main-d'œuvre chevronnée en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM), et capable de soutenir la concurrence dans l'économie numérique. Afin de préparer la génération montante de travailleurs à se démarquer dans une économie de plus en plus numérique, le gouvernement du Canada aide des millions de jeunes Canadiens qui souhaitent améliorer leurs compétences numériques.

Lors d'une visite à la succursale Mill Woods de la bibliothèque municipale d'Edmonton aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, l'octroi de 9,4 millions de dollars à Canada en programmation dans le cadre du second volet du programme CodeCan du gouvernement du Canada.

Le programme CodeCan donne aux jeunes, de la maternelle à la fin du secondaire, l'occasion d'acquérir des compétences numériques, comme le codage, l'analyse de données et le développement de contenu numérique, y compris l'intelligence artificielle. CodeCan aide également les enseignants à acquérir le savoir-faire nécessaire pour intégrer les nouvelles compétences numériques et les nouvelles technologies en classe. Le programme a aussi comme objectif d'inciter un plus grand nombre de jeunes femmes, d'Autochtones et d'autres membres de groupes sous-représentés à poursuivre une carrière en STIM. Dans le cadre du premier volet du programme CodeCan, plus de 1,9 million d'élèves et d'enseignants de partout au Canada ont reçu de la formation.

Canada en programmation se servira de ces fonds fédéraux pour offrir de la formation en codage et en compétences numériques à plus de 272 000 élèves de la maternelle à la fin du secondaire. De plus, l'organisme fournira à plus de 15 000 enseignants, dans toutes les régions du pays, la possibilité d'acquérir des compétences ou de se perfectionner en vue d'enseigner le codage en classe. Grâce à ses camionnettes Code Mobile, qui sont toutes munies d'ordinateurs portables et de laboratoires de codage, Canada en programmation proposera des expériences d'apprentissage à des groupes sous-représentés vivant dans les collectivités rurales et éloignées du Canada.

CodeCan cadre bien avec la Charte canadienne du numérique, une approche tout à fait canadienne fondée sur des principes visant à renforcer la confiance de la population à l'égard du monde numérique. Le premier principe de la Charte consiste à donner à tous les Canadiens des chances égales de participer au monde numérique et à leur permettre de disposer des outils nécessaires pour ce faire, c'est-à-dire l'accès, la connectivité, la littératie et les compétences.

« La technologie a des répercussions sur notre vie quotidienne. L'apprentissage de compétences numériques et du codage ainsi que des bienfaits de la technologie ouvrira bien des portes pour nos jeunes. En donnant l'occasion à tous les enfants de devenir des technophiles et d'apprendre le codage, nous renforçons encore plus la capacité de réussite de notre pays. »

- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Amarjeet Sohi

« Les jeunes Canadiens assureront la croissance économique de notre pays pendant de nombreuses années à venir. Notre gouvernement investit dans des ressources pour faciliter l'enseignement des compétences numériques et pour rendre les études postsecondaires plus abordables. Ainsi, les jeunes pourront passer plus facilement de la salle de classe au laboratoire, à l'usine ou à la salle de réunion. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les gens qui connaissent les rudiments du codage et de l'informatique sont en mesure de comprendre la technologie. Ils peuvent donc concevoir des technologies, plutôt que de seulement les utiliser. Grâce à l'appui de CodeCan, l'initiative Code Mobile de Canada en programmation aura un meilleur rayonnement au Canada et pourra ainsi aider les jeunes de la maternelle à la fin du secondaire des collectivités de toutes tailles, ainsi que leurs enseignants, à s'inscrire dans l'avenir numérique. »

- La cofondatrice et chef de la direction de Canada en programmation, Melissa Sariffodeen

Le budget de 2019 comporte un apport de 60 millions de dollars au programme CodeCan. Cet investissement s'ajoute aux 50 millions de dollars annoncés dans le budget de 2017, ce qui porte l'investissement total à 110 millions de dollars.

À ce jour, plus de 1,9 million d'élèves et 61 000 enseignants ont participé aux activités du programme CodeCan. Avec ces nouveaux fonds, CodeCan vise à offrir de la formation à 2 millions d'élèves supplémentaires et à leurs enseignants d'ici mars 2021.

CodeCan possède deux volets. Le premier s'adresse aux élèves, et le second, aux enseignants. Les organismes qui reçoivent du financement du programme CodeCan fournissent des activités d'apprentissage des compétences numériques aux élèves de la maternelle à la fin du secondaire, ou offrent des programmes et des ateliers de formation aux enseignants.

CodeCan est un complément au programme scolaire. Son objectif est de promouvoir le codage et les compétences numériques et d'inciter les jeunes à s'y intéresser et à chercher à mieux les comprendre. À long terme, le but est de faire du Canada une économie innovante de pointe, dotée d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive.

