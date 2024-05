OTTAWA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - Les situations d'urgence peuvent survenir à tout moment et sans préavis. Il est essentiel que les Canadiens soient informés rapidement afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires pour se protéger, protéger leur famille et leur communauté.

Le 8 mai 2024, un test du Système national d'alertes au public (SNAP) aura lieu dans la plupart des provinces et territoires à la télévision, à la radio et sur les appareils sans fil.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé qu'au cours de cet exercice, Sécurité publique Canada mettra à l'essai sa propre capacité d'alerte du public dans les provinces et territoires participants suivants : la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Québec, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nunavut et le Yukon. Les Canadiens au Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard recevront un message test de leur province ou territoire, conformément à la pratique habituelle. Un calendrier des tests est disponible sur le site Web du système En Alerte.

Sécurité publique Canada a établi la capacité de transmettre des alertes par l'intermédiaire du Centre des opérations du gouvernement afin d'utiliser le SNAP pour communiquer directement au public des informations importantes d'intérêt national.

Il est nécessaire de tester et d'évaluer régulièrement le SNAP afin de garantir qu'en cas d'urgence ou de catastrophe relevant de la responsabilité du gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada est prêt à diffuser des alertes urgentes et vitales au public.

Citation

« La sécurité des Canadiens est notre priorité absolue. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada renforce et teste sa capacité à partager des informations en temps utile avec les Canadiens. Je tiens à remercier les provinces et les territoires qui appuient la participation de Sécurité publique Canada à cet important test public partout au pays. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada

Faits en bref

Le SNAP permet aux organismes de gestion des urgences à travers le pays d'avertir rapidement le public de dangers imminents ou en évolution. Les alertes publiques sont diffusées à la radio, la télévision par câble et par satellite et les appareils sans fil compatibles.

Le SNAP est une initiative de collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT). La diffusion des messages d'alerte en cas d'urgence relève de la responsabilité des organisations de gestion des urgences (OGU) FPT.

Sécurité publique Canada (SP) est le responsable fédéral des alertes nationales au public. Grâce aux hauts fonctionnaires FPT responsables de la gestion des urgences, SP veille à ce que le SNAP réponde aux besoins des intervenants FPT en termes de politique et d'exigences opérationnelles et techniques.

(SP) est le responsable fédéral des alertes nationales au public. Grâce aux hauts fonctionnaires FPT responsables de la gestion des urgences, SP veille à ce que le SNAP réponde aux besoins des intervenants FPT en termes de politique et d'exigences opérationnelles et techniques. Les gouvernements FPT déterminent qui peut émettre des alertes dans leur provinces et territoires. Les autorités chargées des alertes décident à quel moment émettre une alerte d'urgence, le type d'alerte, le contenu du message, sa durée et les zones géographiques concernées. Chaque OGU a conclu un accord pour accéder au système et détermine comment il mettra en œuvre l'alerte d'urgence au public dans ses administrations respectives.

Le Centre des opérations du gouvernement (COG) de Sécurité publique Canada soutient la préparation et dirige la coordination de la réponse fédérale intégrée en cas d'événements tous risques d'intérêt national. Le COG a récemment signé un accord d'utilisation avec Pelmorex afin d'émettre des alertes pour communiquer aux Canadiens des informations importantes d'intérêt national sur des questions relevant de la compétence fédérale.

soutient la préparation et dirige la coordination de la réponse fédérale intégrée en cas d'événements tous risques d'intérêt national. Le COG a récemment signé un accord d'utilisation avec Pelmorex afin d'émettre des alertes pour communiquer aux Canadiens des informations importantes d'intérêt national sur des questions relevant de la compétence fédérale. Pelmorex Corp, propriétaire de MétéoMédia, possède et exploite l'infrastructure technique centrale du SNAP, qui sert à valider et à diffuser les alertes d'urgence. Cette infrastructure est appelée le Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes (ADNA).

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]