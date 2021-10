Le ministre Roberge ouvre grand la porte au privé en éducation…en pleine Semaine pour l'école publique!

MONTRÉAL, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les professionnels de l'éducation du réseau public de Laval et de la Rive-Nord sont outrés de voir aujourd'hui le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge ouvrir grand la porte au privé pour les services professionnels aux enfants des maternelles. Cette annonce, qui survient en pleine Semaine pour l'école publique, est selon eux un écran de fumée sur des années de manque de main-d'œuvre dans le réseau public et d'actions insuffisantes du gouvernement Legault.

« À court terme, une ouverture au privé avec remboursement par l'école publique peut sembler attrayante pour les parents. Mais ce n'est qu'une mesure temporaire et cosmétique. À moyen et long terme, ça vide le réseau public, et ce sont les enfants issus de familles non fortunées qui seront privés de services », selon Julie Tassé, présidente du Syndicat des professionnelles et professionnels Laval‒Rive-Nord (SPPLRN-SCFP 5222).

« Le message qu'envoie le ministre aux étudiants universitaires en psychoéducation, psychologie et orthophonie est : oubliez le secteur public de l'éducation, ouvrez-vous une clinique privée. Aux centres de services scolaires, c'est : vous pouvez relâcher le recrutement de personnel, les parents iront au privé », d'ajouter Julie Tassé.

« Par-dessus le marché, hier, nous avons participé à la consultation du gouvernement Legault visant à valoriser, à attirer et à mobiliser le personnel scolaire. Malheureusement, cette démarche est centrée sur l'enseignement et garde trop dans l'ombre les services professionnels et les employés de soutien. Bref, il y a un manque chronique d'intérêt pour le caractère public des services professionnels dans nos écoles », selon Richard Delisle, président du secteur Éducation au SCFP-Québec.

Le SPPLRN-SCFP 5222 représente 932 membres professionnels répartis dans 32 corps d'emploi, dont des psychologues, psychoéducateurs et orthophonistes, dans trois centres de services scolaires (de Laval, des Affluents et des Mille-îles).

Le SCFP compte près de 122 000 membres au Québec, dont près de 12 000 dans le secteur de l'éducation. Il est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Sébastien Goulet, SCFP, 438 882-3756

