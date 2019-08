Le ministre Morneau annonce un nouveau programme d'accréditation et un projet pilote de développement de talents dans le but de rehausser la cybersécurité au sein des entreprises canadiennes

Le programme vise à protéger les petites et moyennes entreprises des cybermenaces et à accroître la confiance des consommateurs

FREDERICTON, le 12 août 2019 /CNW/ - Les Canadiens exploitent de plus en plus l'énorme potentiel offert par les technologies numériques. Ils devraient donc pouvoir se fier à l'intégrité, à l'authenticité et à la sécurité des services qu'ils utilisent et se sentir en confiance lorsqu'ils sont en ligne. La prise de mesures adéquates pour améliorer la cybersécurité peut contribuer à prévenir les pertes financières, à préserver la précieuse propriété intellectuelle et à protéger les renseignements personnels des consommateurs et des entreprises.

Aujourd'hui, le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau, a lancé le programme d'accréditation CyberSécuritaire Canada. Le ministre a fait cette annonce à l'Institut canadien sur la cybersécurité de l'Université du Nouveau-Brunswick, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains. Le ministre Morneau a aussi annoncé un financement pour Tech Impact (anglais) pour aider l'organisme à mettre sur pied un projet pilote de développement de talents pour le secteur de la cybersécurité.

CyberSécuritaire Canada est un programme à adhésion volontaire de certification en cybersécurité qui aidera les petites et moyennes organisations qui le désirent à atteindre un niveau de base en matière de cybersécurité. Les entreprises accréditées auront un avantage concurrentiel puisque leurs clients auront davantage confiance en elles.

Le programme CyberSécuritaire Canada, qui s'inscrit dans la Stratégie nationale de cybersécurité, appuie aussi la Charte canadienne du numérique , et plus particulièrement le deuxième principe de la Charte, qui porte sur la sûreté et la sécurité des plateformes numériques et des données du Canada et qui vise à protéger les Canadiens dans le monde numérique.

Le projet pilote de développement de talents annoncé aujourd'hui mettra aussi l'accent sur la cybersécurité. Il sera mis en œuvre en partenariat avec des établissements d'enseignement et le secteur privé et devrait créer jusqu'à 70 emplois hautement spécialisés. Par l'entremise de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, le gouvernement du Canada fournit 997 000 $ à Tech Impact pour qu'il développe et mette sur pied ce projet.

Le gouvernement du Canada est d'avis que la confiance est le fondement de la croissance économique et de l'innovation. Lorsque les Canadiens ont l'assurance que leurs données sont protégées et que leur vie privée est respectée, les conditions sont optimales pour l'innovation et l'établissement d'une économie forte et avantageuse pour tous.

« Le monde numérique offre un monde de possibilités aux Canadiens -- qu'il s'agisse de communiquer avec les parents et amis, de faire des achats personnels ou de mettre sur pied une entreprise. Ces activités en ligne sont bonnes pour notre économie et contribuent à créer de bons emplois bien rémunérés. Par contre, il est essentiel que les Canadiens aient confiance que leurs interactions et leur information sont en sécurité. L'annonce d'aujourd'hui est un investissement dans les compétences, dans les entreprises et dans le futur de notre économie. »

- Le ministre des Finances, l'honorable Bill Morneau

« Nous travaillons à bâtir un Canada où les citoyens ont l'assurance que leurs données sont en sécurité et que leur vie privée est respectée, pour donner libre cours à l'innovation qui favorisera une économie forte et avantageuse pour toute la population. Grâce à ces investissements, notre gouvernement aide les petites et moyennes entreprises à se protéger contre les cybermenaces, et contribue à renforcer la confiance des consommateurs et de toute la population à l'égard de l'économie numérique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Le Centre canadien pour la cybersécurité, qui relève du Centre de la sécurité des télécommunications, est l'autorité du gouvernement du Canada en matière de cybersécurité. À ce titre, il possède plus de 70 ans d'expérience en ce qui a trait à la protection des informations et des réseaux les plus sensibles au Canada. Les entreprises canadiennes sont la cible des cyberfraudeurs et continueront de l'être. Bon nombre des cybermenaces les plus communes peuvent être contrées grâce à la sensibilisation et à l'adoption de pratiques exemplaires. CyberSécuritaire Canada contribuera à rehausser le niveau de cybersécurité des petites et moyennes organisations au Canada et à renforcer la confiance dans notre économie numérique. »

- Le dirigeant du Centre canadien pour la cybersécurité, Scott Jones

« À titre d'organisme national d'accréditation du Canada, le Conseil canadien des normes évaluera avec rigueur les experts qui accréditeront les organisations dans le cadre de cet important programme. Les petites entreprises sont des moteurs pour l'économie canadienne, et nous sommes heureux de prendre part aux efforts visant à protéger leurs données et leurs systèmes numériques. »

- Le vice-président de la Direction des services d'accréditation du Conseil canadien des normes, Elias Rafoul

Selon StaySafeOnline.org, 71 % des pertes de données surviennent dans de petites entreprises, et près de la moitié des petites entreprises ont déjà été victimes d'une cyberattaque.

Les entreprises désireuses d'obtenir leur accréditation peuvent consulter le site Web de CyberSécuritaire Canada pour en savoir plus.

pour en savoir plus. CyberSécuritaire Canada est le fruit d'une collaboration entre Innovation Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) et le Conseil canadien des normes (CCN).

est le fruit d'une collaboration entre (ISDE), le (CST) et le (CCN). Le CST, par l'entremise de son centre pour la cybersécurité, est l'organisme responsable du volet technique du programme. Le CSE a défini un ensemble de contrôles de base en matière de cybersécurité, en s'inspirant de pratiques exemplaires à l'échelle internationale, qui visent à protéger les petites et les moyennes organisations contre les cybermenaces les plus communes et les plus répandues, tout en réduisant au maximum le fardeau sur ces organisations.

ISDE est responsable de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation du programme. Il devra, entre autres, préparer la documentation et le cadre d'accréditation, concevoir et gérer la marque d'accréditation, encourager la participation des PME de tous les secteurs et gérer l'information des PME qui participent au programme.

Le CCN est responsable de l'accréditation des organismes de certification. Ces derniers seront accrédités pour évaluer la mise en place des contrôles de sécurité par les PME et utiliseront, pour ce faire, des critères de vérification qui auront été établis en collaboration avec les deux partenaires.

Une fois que la PME aura été jugée conforme aux critères d'évaluation, elle obtiendra sa certification auprès de l'organisme de certification accrédité. La certification sera valide pour une période définie. Initialement, il s'agira d'un projet pilote. ISDE émettra les certifications et sera responsable de tenir l'inventaire des certifications valides.

La contribution de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique à Tech Impact sera versée par l'entremise du Programme de croissance économique régionale par l'innovation.

