MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW/ - L'innovation technologique durable est un moyen efficace de soutenir des emplois durables et la croissance économique tout en luttant contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada y consacre donc des investissements dans l'ensemble du secteur énergétique, notamment dans la filière solaire.

Aujourd'hui, le ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs, l'honorable Marc Miller, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 750 000 $ à Edgehog pour faire progresser une technologie qui améliorera l'efficacité des panneaux solaires et contribuera à la lutte contre les changements climatiques. Edgehog investit aussi dans le projet, dont l'enveloppe totale se chiffre à plus de 1,88 million de dollars.

Ces fonds aideront Edgehog à accroître l'échelle de production de son verre antireflet nanotexturé Eluminar™ pour panneaux solaires à haut rendement. En plus de produire davantage d'énergie en hiver sans nécessiter de systèmes de suivi du soleil coûteux et difficiles à entretenir, cette technologie respectueuse de l'environnement pourrait accélérer l'adoption des panneaux solaires, y compris dans les localités éloignées et nordiques du Canada. Enfin, le projet créera de l'emploi dans ce domaine innovant et transformateur.

Les fonds proviennent du Programme d'innovation énergétique (PIE) de Ressources naturelles Canada, qui finance des projets de recherche, de développement et de démonstration, ainsi que des activités scientifiques connexes, afin de soutenir des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques tout en facilitant la transition vers une économie sobre en carbone.

Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans des technologies et des projets avant-gardistes qui favorisent la vitalité économique et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Les Canadiens sont des fers de lance de l'innovation dans le secteur énergétique, notamment dans la filière solaire. Les 750 000 $ que nous investissons dans la société montréalaise Edgehog Advanced Technologies feront progresser une technologie qui favorisera la réussite de l'énergie solaire, y compris dans les localités éloignées et nordiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Aujourd'hui, j'ai annoncé en compagnie d'Edgehog un investissement fédéral de 750 000 $ dans les innovations de cette société de technologie solaire. Ces fonds soutiendront les emplois et l'énergie propre ici à Montréal et ailleurs au pays. Félicitations à tous ceux et celles qui ont participé à cet important travail. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs

« Le financement du PIE par RNCan a permis à Edgehog d'accélérer la commercialisation d'un verre à super transmission pour améliorer la production d'énergie des panneaux solaires. Nous pouvons ainsi nous attaquer sans tarder à la réalisation d'objectifs climatiques urgents et améliorer notre compétitivité mondiale. Grâce à ce projet, Edgehog améliorera la production d'énergie des panneaux de 6 à 12 %. Déployée à l'échelle mondiale, cette technologie permettrait d'éviter l'émission de 193 mégatonnes d'équivalent CO 2 par an d'ici 2050 ou encore on peut dire que l'ajout du traitement Edgehog à un seul panneau solaire serait aussi avantageux sur le plan des émissions que la plantation et la croissance de 15 arbres. »

Calvin Cheng, Ph. D.

Dirigeant principal de la technologie, Edgehog Advanced Technologies

