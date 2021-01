Le ministre Lamontagne invite les jeunes à participer au Recensement de la relève agricole établie

QUÉBEC, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, invite les agriculteurs et les agricultrices du Québec âgés de moins de 40 ans et possédant des parts dans une entreprise agricole à participer au Recensement de la relève agricole établie. Il s'agit d'une opération de grand intérêt qui permet non seulement au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, mais aussi à d'importants acteurs du milieu agricole de bien orienter leurs actions à l'égard de la relève. Le Recensement est aussi utile pour les jeunes agriculteurs, car il leur permet de mieux connaître les occasions d'affaires dans une région donnée ou dans un secteur de production.

Les quelque 7 500 entrepreneures et entrepreneurs de la relève sont donc invités à remplir, avant le 10 février 2021, le questionnaire en ligne au mapaq.gouv.qc.ca/recensement2021. Les données recueillies portent principalement sur les caractéristiques de l'entreprise agricole, le parcours scolaire et le processus d'établissement.

« L'importance du secteur bioalimentaire a plus que jamais été mise en évidence depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le Québec peut compter sur une relève agricole dynamique et innovatrice, qui s'investit au bénéfice d'une autonomie alimentaire accrue pour le Québec. Votre participation au Recensement de la relève agricole établie est indispensable, autant pour nous que pour vous. Nous souhaitons savoir qui vous êtes, pour pouvoir être à vos côtés dans vos projets futurs. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Les personnes visées par le Recensement de la relève agricole établie ont reçu une lettre par la poste contenant un code d'accès unique à utiliser pour pouvoir accéder au questionnaire en ligne.

Les personnes remplissant les conditions requises qui n'auraient pas reçu cette lettre d'ici le 15 janvier 2021 peuvent communiquer avec le Ministère par courriel à [email protected] .

. Le Recensement de la relève agricole établie a lieu tous les cinq ans. Il permet notamment au Ministère de dresser et de publier le Portrait de la relève agricole au Québec. Ce document détaille les caractéristiques de la relève selon les secteurs de production et les régions; des données sur la relève agricole féminine sont également présentées.

