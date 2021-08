OTTAWA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - « Je tiens à remercier la délégation qui a participé à la 54e session du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat du 26 juillet au 6 août. Des analystes des politiques, des scientifiques et des cadres supérieurs d'Environnement et Changement climatique Canada, de Pêches et Océans Canada et de Ressources naturelles Canada, de même que des représentants de trois organisations autochtones nationales, ont représenté notre pays à la 54e session du GIEC, à laquelle 195 nations ont participé. Leurs contributions ont aidé à élaborer le résumé à l'intention des décideurs de la section du sixième rapport d'évaluation du GIEC qui traite du fondement scientifique physique de l'évolution du climat.

« Le rapport du GIEC, qui traite d'une foule de sujets, a indiscutablement des implications internationales. Mais il est également très pertinent ici au pays. Le Canada se réchauffe près de deux fois plus rapidement que le reste de la planète. Certaines régions de l'ouest et du nord du Canada présentent un rythme de réchauffement trois fois supérieur à la moyenne mondiale. De plus, les scientifiques ont établi un lien clair entre les changements climatiques et la hausse de la fréquence et de la violence de certains phénomènes météorologiques, notamment les vagues de chaleur, les incendies de forêt, les inondations et la perte de glace de mer.

« Je suis convaincu que les conclusions du rapport du GIEC influeront sur les négociations lors de la Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) qui se tiendra en novembre. Comme le rapport le fait clairement ressortir, nous sommes à un moment charnière pour l'action internationale en matière de climat. La science montre qu'il est essentiel que les pays en fassent plus pour lutter contre les changements climatiques, continuent d'appuyer l'atteinte de l'objectif fixé au titre de l'Accord de Paris visant à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius et devancent l'échéance de cet objectif.

« Depuis 2015, le Canada prend des mesures climatiques agressives pour éviter les pires répercussions causées par les changements climatiques. Le gouvernement du Canada est déterminé à se fixer constamment des cibles plus ambitieuses au fil des années, conformément aux meilleurs renseignements scientifiques disponibles, afin d'offrir un environnement sain et une économie saine aux prochaines générations.

« Le Canada s'est joint à plus de 120 pays, dont tous les pays du G7, pour s'engager à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité qui a récemment été adoptée a enchâssé l'objectif de carboneutralité du Canada dans la loi. Le rapport a réitéré que le monde doit atteindre la carboneutralité si nous voulons espérer atteindre l'objectif de 1,5 °C.



« En avril 2021, le Canada a annoncé sa contribution déterminée au niveau national plus ambitieuse au titre de l'Accord de Paris, qui vise à réduire les gaz à effet de serre de 40 à 45 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030, s'engageant ainsi sur la voie de la carboneutralité. Le Canada a également annoncé sa prochaine phase d'investissements dans le financement de la lutte contre les changements climatiques pour aider les pays en développement, doublant sa précédente contribution par un investissement total de 5,3 milliards de dollars sur les cinq prochaines années.

« La lutte contre les changements climatiques ne consiste pas uniquement à réduire les émissions pour prévenir une hausse du réchauffement mondial et saisir les possibilités économiques offertes par l'action climatique. Elle exige également que nous nous adaptions aux changements continus qu'il nous est impossible de prévenir. À cette fin, le gouvernement du Canada continue d'investir dans la santé et la sécurité des Canadiens et de leurs collectivités d'un océan à l'autre.

« La pleine mise en œuvre du plan climatique du gouvernement et l'atteinte de la nouvelle contribution déterminée au niveau national du Canada sont nécessaires pour réduire les émissions conformément aux exigences fixées par la science et pour veiller à ce que notre pays soit en mesure d'exploiter l'important potentiel économique d'une économie mondiale florissante à faibles émissions de carbone.

« Le gouvernement continuera de travailler avec les Canadiens à réduire les émissions, à prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir les effets négatifs des changements climatiques et à assurer la prospérité économique de toutes les régions du pays. »

