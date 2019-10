Le ministre Jolin-Barrette annonce de nouvelles mesures en immigration pour mieux répondre aux besoins du Québec

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Simon Jolin-Barrette, a dévoilé aujourd'hui de nouvelles mesures qui permettront de renforcer l'adéquation entre les compétences des personnes sélectionnées et les besoins du marché du travail du Québec. Ces mesures faciliteront aussi la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la société québécoise.

Plan d'immigration du Québec pour l'année 2020

Le ministre Jolin-Barrette a déposé à l'Assemblée nationale le Plan d'immigration du Québec pour l'année 2020. Ce plan découle des orientations de la planification pluriannuelle en matière d'immigration adoptées à la suite de la consultation publique sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022.

Les orientations énoncées visent à répondre aux besoins du Québec tout en tenant compte de sa capacité d'accueil et d'intégration. Ainsi, le nombre de personnes admises au Québec sera un peu plus élevé en 2020, par rapport à 2019, notamment pour répondre aux besoins de main-d'œuvre des employeurs québécois. Pour 2020, le seuil d'immigration sera revu à la hausse avec une cible d'admission entre 43 000 et 44 500 personnes immigrantes.

Évaluation de la connaissance des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises

Toujours dans le souci de favoriser une meilleure intégration, les demandes d'immigration de tous les programmes d'immigration de la catégorie économique devront désormais s'accompagner d'une attestation de connaissance des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. Cette nouvelle condition de sélection s'adresse tant aux requérants principaux qu'à leurs conjoints et leurs enfants à charge de 18 ans et plus.

Cette attestation peut être obtenue en participant à une session d'Objectif Intégration, d'une durée de 24 heures, pour les personnes qui sont au Québec, ou en faisant une évaluation en ligne, accessible aux candidats à l'étranger et à ceux en sol québécois.

Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Un programme de l'expérience québécoise renouvelé et amélioré pour mieux répondre aux besoins du Québec

Pour mieux répondre aux besoins du marché du travail

Afin de mieux arrimer la sélection des personnes immigrantes aux besoins de main-d'œuvre du Québec, le Programme de l'expérience québécoise (PEQ), qui permet aux étudiants étrangers diplômés au Québec et aux travailleurs étrangers temporaires d'accéder à la résidence permanente, a été modifié pour rendre ce programme plus accessible aux étudiants étrangers, dont le domaine de formation touche des métiers ou des professions en pénurie sur le marché du travail. De même, les travailleurs étrangers temporaires devront, notamment occuper un emploi figurant à la liste des emplois en demande au Québec pour être admissibles au programme. Ces modifications visent à assurer une meilleure adéquation avec les besoins du marché du travail du Québec.

Ces améliorations seront en vigueur dès le 1er novembre 2019.

Suspension temporaire Programme des investisseurs

Quant au Programme des investisseurs, la réception des demandes d'immigration sera suspendue pour huit mois, soit du 1er novembre 2019 au 1er juillet 2020. Cette suspension temporaire permettra au Ministère de compléter l'analyse devant mener à la révision du programme. Cependant, le traitement des demandes de sélection en attente de traitement au Québec et les demandes de résidence permanente des candidats sélectionnés auprès du gouvernement fédéral se poursuivront en 2020.

Citation :

« Il est important pour le gouvernement du Québec de s'assurer que tous ses programmes sont en phase avec les besoins du Québec. Aujourd'hui, nous continuons à mettre en place nos engagements pris devant les Québécoises et les Québécois de réformer le système d'immigration et de doter le Québec des meilleurs outils pour mieux sélectionner, mieux franciser et mieux intégrer les personnes immigrantes. Votre gouvernement est déterminé à assurer le succès des personnes immigrantes et à répondre aux besoins économiques. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Marc-André Gosselin, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 978-9733; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630

