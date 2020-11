Le ministre Jean Boulet souligne la tenue du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec

CHIBOUGAMAU, QC, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souligne la tenue de la 5e édition du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec. Rappelons qu'une aide financière de 104 000 $ a été accordée à la Société d'aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais pour l'organisation de cet événement.

L'événement, qui a lieu aujourd'hui, permet de réunir des participants et des conférenciers au cours d'une journée virtuelle intitulée L'Arrêt RH de l'année et qui abordera la gestion du changement et de la performance, l'expérience employé, les communications internes et la santé et la sécurité au travail.

Citations :

« Dans le contexte actuel, il est primordial d'aider et d'accompagner les entreprises à trouver le personnel dont elles ont besoin, mais aussi pour les outiller pour leur permettre de se développer et d'assurer leur productivité. C'est précisément l'objectif du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec, qui offre notamment de la formation en matière de ressources humaines. Je salue la résilience des organisateurs, qui présentent, cette année, une version virtuelle de leur événement. La pandémie nous force à revoir toutes nos manières de faire, et je suis fier de constater que nos partenaires sur le marché du travail se sont rapidement adaptés à cette nouvelle réalité. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec est un bel événement pour notre communauté. Il permet de rassembler les acteurs importants de notre économie locale et de leur donner des pistes de solution pour les amener à une meilleure productivité à long terme. Les thèmes de cette 5e édition sont très bien choisis, vu le contexte actuel, et je suis fier que notre gouvernement soutienne cette belle initiative. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

Faits saillants :

L'aide financière est accordée par le biais de la mesure Concertation pour l'emploi, qui permet de réaliser des interventions visant l'amélioration de la gestion des ressources humaines et de l'équilibre du marché du travail.

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

Le soutien en matière de gestion des ressources humaines répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques.

Pour en savoir plus sur les activités du Ministère, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750 Relations avec les médias; Renseignements : Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca