Le ministre Jean Boulet souligne la tenue du Congrès main-d'œuvre Lanaudière

ST-ROCH-DE-L'ACHIGAN, QC, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souligne la tenue du Congrès main-d'œuvre Lanaudière, organisé par le Conseil régional des partenaires du marché du travail de Lanaudière. L'événement, qui s'est déroulé le 27 novembre 2019, a permis d'attirer plus de 175 entreprises de la région souhaitant trouver des solutions aux défis soulevés par la rareté de la main-d'œuvre.

Rendu possible grâce à un soutien financier du gouvernement du Québec de plus de 90 000 $, le Congrès a créé des occasions de rencontre entre les entreprises lanaudoises et les maisons d'enseignement, les ministères et les ressources spécialisées en emploi. Les bassins de main-d'œuvre diversifiée et sous-représentée sur le marché du travail, souvent méconnus des employeurs, ont d'ailleurs été mis en lumière au cours de l'événement.

Une application technologique développée pour l'occasion a permis aux entreprises à la recherche de personnel d'enrichir leur réseau de contacts pour pourvoir leurs besoins actuels et futurs en matière de main-d'œuvre. Un espace de rencontre convivial a également été aménagé à l'écart des kiosques afin de favoriser les échanges et les discussions sur place.

Citations :

« Je suis fier de soutenir des initiatives telles que le Congrès main-d'œuvre Lanaudière, puisqu'il s'agit d'un événement qui permet d'aider concrètement les entreprises dans leurs démarches de recrutement de main-d'œuvre. Il s'inscrit directement en lien avec ma Grande corvée 2.0. À cet égard, il est essentiel de saisir toutes les occasions de se familiariser avec des bassins de main-d'œuvre riche et variée, dont certains sont sous-représentés sur le marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les défis concernant la main-d'œuvre sont énormes dans la région. C'est pourquoi le Congrès main-d'œuvre Lanaudière a permis de réunir les partenaires du marché du travail lanaudois, qui partagent un objectif commun : assurer la vitalité économique de notre région. Je suis convaincu que les entreprises participantes auront saisi cette occasion d'échanger entre elles et de s'ouvrir à des bassins de main-d'œuvre représentant des travailleurs de tous les horizons. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Par ce congrès, les membres du Conseil régional des partenaires du marché du travail de Lanaudière contribuent de manière créative à mettre en contact les entreprises et les chercheurs d'emploi de la région. Le développement de l'emploi de la région constitue pour chacun d'eux un point de convergence pour mettre en place des actions concrètes pour lutter contre le phénomène de la rareté de la main-d'œuvre. »

Esteben Harguindeguy, président du Conseil régional des partenaires du marché du travail de Lanaudière

Faits saillants :

Selon les estimations du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 50 500 postes seront à pourvoir dans Lanaudière entre 2017 et 2021. De ce nombre, environ 38 900 postes devront être pourvus en raison de départs à la retraite, alors qu'il se créera 11 600 nouveaux emplois entre 2017 et 2021.

2021. De ce nombre, environ 38 900 postes devront être pourvus en raison de départs à la retraite, alors qu'il se créera 11 600 nouveaux emplois entre 2021. L'événement s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour la main-d'œuvre, lancé par le ministre Jean Boulet le 23 septembre dernier. Ce plan propose différentes mesures pour soutenir les travailleurs dans leur retour ou leur maintien en emploi ainsi que les entreprises qui éprouvent des difficultés dans leur quête de main-d'œuvre. Il s'agit d'un plan d'action évolutif, accessible en ligne dans le site Web du Ministère et qui sera adapté selon les diverses réalités.

le 23 septembre dernier. Ce plan propose différentes mesures pour soutenir les travailleurs dans leur retour ou leur maintien en emploi ainsi que les entreprises qui éprouvent des difficultés dans leur quête de main-d'œuvre. Il s'agit d'un plan d'action évolutif, accessible en ligne dans le site Web du Ministère et qui sera adapté selon les diverses réalités. Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Related Links

https://www.mtess.gouv.qc.ca