Le ministre Jean Boulet souligne la nomination des membres du Comité scientifique sur les maladies professionnelles par le Conseil des ministres

QUÉBEC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, souligne la formation du nouveau Comité scientifique sur les maladies professionnelles ainsi que la nomination de ses cinq membres et la désignation de son président par le Conseil des ministres.

À la suite des modifications apportées à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, le gouvernement annonce la première formation du Comité, dont les travaux pourront débuter dans les prochaines semaines.

Le mandat du Comité est de formuler des recommandations et de conseiller le ministre du Travail ou la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail en matière de maladies professionnelles, notamment en rendant des avis écrits sur l'identification des maladies professionnelles, sur les contaminants ou sur les risques particuliers liés à celles-ci ainsi que sur les critères de détermination.

Le ministre Jean Boulet tient à féliciter M. Stéphane Perron pour sa nomination à titre de membre et président du Comité ainsi que M. Serge Bélanger, M. Maximilien Debia, M. Philippe Corsenac et M. Thierry Gahungu, nommés membres de ce comité.

Dans un premier temps, le Comité se penchera sur quatre mandats, soit les cancers chez les pompiers, les maladies liées aux cancérogènes professionnels (ex. : exposition à l'amiante), l'atteinte auditive causée par le bruit ainsi que les maladies psychologiques. Dans un second temps, le Comité étudiera les autres cancers non présents actuellement dans le Règlement sur les maladies professionnelles (ex. : cancer ovarien).

« C'est une démarche sans précédent et le Comité assumera des responsabilités importantes. Sa mise en œuvre exige une connaissance approfondie des meilleures pratiques en matière de comités médicaux, l'implantation de nouveaux processus au ministère du Travail ainsi que des collaborations étroites avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, et d'autres organisations gouvernementales. Je salue la formation du Comité par le Conseil des ministres. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

M. Stéphane Perron est médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à l'Institut national de santé publique du Québec et au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il est également professeur adjoint de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et à l'École de santé des populations et de santé mondiale de l'Université McGill.

M. Serge Bélanger est médecin spécialiste en médecine du travail.

M. Maximilien Debia est professeur titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.

M. Philippe Corsenac est professeur agrégé au Département des sciences infirmières au Campus de Saint-Jérôme de l'Université du Québec en Outaouais.

M. Thierry Gahungu est conseiller aux affaires parlementaires, gouvernementales et à la reddition de comptes chez le Protecteur national de l'élève.

