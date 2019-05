Le ministre Jean Boulet souligne l'excellence du projet pilote Continuum-Entreprise

Ce projet pilote mobilise 12 organismes spécialisés en développement de l'employabilité répartis dans cinq régions du Québec, dont la Maison Radisson inc. en Mauricie. Cet organisme se spécialise dans l'accompagnement d'une clientèle judiciarisée et toxicomane.

Soulignons également que ce projet permettra à 650 personnes d'être accompagnées dans un processus d'intégration à un emploi pendant trois années. L'organisme soutiendra sensiblement le même nombre d'entreprises pour les aider à intégrer et à maintenir une main-d'œuvre diversifiée à l'emploi. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale offre un soutien de 2,9 millions de dollars pour la durée de ce projet dans le cadre de la mesure Recherche et innovation.

« Un projet comme Continuum-Entreprise a des impacts directs pour les chercheurs d'emploi et les employeurs de plusieurs régions. Je suis fier de soutenir un projet novateur proposant une solution concrète à la rareté de la main-d'œuvre, et la région de la Mauricie, notamment, pourra en bénéficier. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Continuum-Entreprise est un projet pilote qui offre l'accompagnement préintégration et postintégration en emploi de personnes éloignées du marché du travail. Le Ministère soutient le projet par des subventions salariales aux entreprises participantes.

Ce projet est en place depuis le printemps 2018 dans cinq régions du Québec, soit la Capitale-Nationale, la Mauricie, Montréal, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Centre-du-Québec, et est offert par 12 organismes accrédités du RSSMO.

