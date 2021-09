Le ministre Jean Boulet lance sur Québec.ca une version améliorée de l'Information sur le marché du travail

QUÉBEC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a lancé, sur Québec.ca, une version améliorée de l'outil Information sur le marché du travail (IMT).

L'IMT regroupe l'ensemble de l'information utile aux personnes qui cherchent un emploi, qui doivent faire un choix de carrière ou qui désirent améliorer leur situation d'emploi. Il s'adresse aussi aux employeurs qui s'intéressent à la situation du marché du travail ou qui sont à la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée pour leur entreprise.

Grâce à son intégration sur Québec.ca, l'IMT est facilement accessible avec un contenu simplifié et des options de recherche plus faciles à utiliser. Au nombre des améliorations, nous trouvons des fiches de profession enrichies de nouvelles sections (compétences et caractéristiques principales, profil RIASEC), ainsi que plusieurs autres nouveautés.

Citation :

« Les améliorations majeures apportées à l'IMT et son intégration sur Québec.ca en font une référence unique et de premier ordre sur le marché du travail québécois. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, cette section d'information Web est un outil supplémentaire et fiable qui saura répondre aux besoins des personnes à la recherche d'un emploi et des employeurs. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

L'IMT regroupe les données de l'Enquête sur la population active et celles du Recensement, produites par Statistique Canada, ainsi que les diagnostics portant sur l'équilibre du marché du travail pour 500 professions du Québec.

L'IMT permet d'optimiser la recherche grâce à de nombreux filtres détaillés.

Des fiches de profession enrichies de nouvelles sections (compétences, habiletés, profil RIASEC, etc.).

On peut utiliser aussi l'IMT pour trouver de l'information sectorielle ou sur un programme de formation.

L'intégration de l'IMT sur Québec.ca permet sa consultation à partir d'un téléphone mobile.

Le soutien des travailleurs en matière d'emploi permet l'atteinte d'objectifs présentés dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comme celui de favoriser l'intégration professionnelle et le maintien en emploi.

