Le ministre Jean Boulet attribue plus de 230 000 $ pour la mise en œuvre du programme RéActeur 48 destiné aux PME de l'Abitibi-Témiscamingue

VAL-D'OR, QC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une aide financière de 230 123 $ à l'Espace d'accélération de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue (EACAT). En partenariat avec 48e Nord International, l'EACAT mettra en œuvre le programme de propulsion commerciale RéActeur 48 destiné à 18 petites et moyennes entreprises (PME) de l'Abitibi-Témiscamingue.

Ces entreprises proviennent de divers secteurs, tels l'agroalimentaire, la modélisation 3D, le récréotourisme, la joaillerie, les produits de santé spécialisés et les services industriels. Le programme, qui s'échelonnera sur une période de 50 heures, a pour but de les soutenir dans le développement de leurs compétences en matière de stratégie de commercialisation et d'exportation. Conçu comme un processus intensif de mentorat et de formation, il allie la cocréation, le codéveloppement et l'accompagnement personnalisé.

Grâce à des exercices pratiques et à l'application d'outils propres à l'analyse du marché et au positionnement concurrentiel, RéActeur 48 permettra aux entreprises de naviguer de l'étape du diagnostic jusqu'à celle du déploiement de stratégies marketing.

Citations :

« L'aide financière que nous annonçons aujourd'hui dans le cadre de ce programme est le parfait exemple du soutien que notre gouvernement peut apporter aux entreprises pour favoriser les activités de développement des compétences en milieu de travail. Dans le contexte actuel de reprise économique, il est essentiel que les entreprises se dotent d'outils qui contribuent à l'amélioration des connaissances et des compétences du personnel. Dans cette optique, le programme RéActeur 48, qui vise à soutenir les PME dans leurs démarches de commercialisation, sera un moteur important pour accroître la vitalité économique de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Élargir les connaissances et les compétences des entrepreneurs régionaux favorisera certainement la croissance de nos entreprises, leur rayonnement et la vitalité économique de notre région. Grâce au programme RéActeur 48, les PME de l'Abitibi-Témiscamingue trouveront des occasions de se démarquer dans leurs marchés respectifs. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le partenariat permet de rendre plus accessible un accompagnement solide pour le positionnement stratégique et la croissance des entreprises de la région. L'EACAT est très heureux de la concrétisation de cette initiative et nous sommes certains que les PME participantes bénéficieront de retombées concrètes. »

Marie-Pier Bernard, directrice régionale de l'EACAT

« Ce partenariat vise à accélérer le déploiement commercial et stratégique des PME de l'Abitibi-Témiscamingue. Le programme RéActeur48 est une formule complète et dynamique procurant des outils, une méthodologie ainsi que des solutions innovantes. L'objectif est le développement d'affaires durable sur les marchés ciblés. 48e Nord International est fier d'être un partenaire de choix dans la mise en œuvre d'un accompagnement qui promet d'être un succès pour nos PME Témiscabitiennes et qui facilitera leur rayonnement local, national et international. »

Cindy Valence, MBA. PACI|FPAI, directrice générale et commissaire à l'international de 48e Nord International

Faits saillants :

L'aide financière a été attribuée dans le cadre de la mesure MFOR-entreprises, qui vise à offrir du financement aux entreprises pour des activités de développement des compétences en milieu de travail en utilisant la formation.

Le Québec constitue la destination principale des biens fabriqués par les entreprises manufacturières de l'Abitibi-Témiscamingue.

Faisant partie de l'initiative des Espaces régionaux d'accélération et de croissance du gouvernement du Québec, l'EACAT a pour mission de développer un environnement régional favorable au développement de projets innovants et créateurs de richesse en travaillant en synergie et en complémentarité avec l'ensemble des parties prenantes du milieu entrepreneurial.

Catalyseur de développement des affaires pour les entreprises, 48e Nord International offre des stratégies innovantes de positionnement, de commercialisation et d'exportation grâce à une démarche en accompagnement d'affaires structurante, à des parcours en développement des compétences, à la transmission d'informations et à la collaboration étroite avec les parties prenantes.

Cet investissement répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de développer des approches innovantes et de favoriser l'adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Directrice des communications, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 514 248-0160; Jacques Harnois, Conseiller politique et directeur du bureau de circonscription, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, Tél. : 819 824-3333; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

