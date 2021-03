Le ministre Jean Boulet annonce une somme de 294 000 $ pour aider les personnes à faible revenu à produire leurs déclarations de revenus

QUÉBEC, le 13 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'attribution de 294 000 $ à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec (FCABQ), dans le cadre du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), afin que celle-ci puisse aider les personnes à faible revenu à produire leur rapport d'impôt.

Par ce soutien financier, la FCABQ pourra notamment faire connaître davantage les services d'aide disponibles, mettre en œuvre des ateliers de sensibilisation et des cliniques mobiles pour joindre les personnes à faible revenu. Celles-ci pourront ainsi s'assurer d'avoir accès à l'ensemble des mesures fiscales auxquelles elles ont droit, particulièrement les mesures mises en place dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

La FCABQ pourra compter sur la participation de plusieurs centres d'action bénévole pour venir en aide aux gens en situation de pauvreté. Annuellement, la FCABQ et ses membres produisent bénévolement environ 110 000 déclarations de revenus tant fédérales que provinciales.

Soulignons que la FCABQ s'est avérée un partenaire de premier plan dans l'action sur le terrain depuis le début de la pandémie.

Citation :

« Nous avons remarqué une augmentation du nombre de personnes et de familles à faible revenu qui n'ont pas produit leur déclaration de revenus en 2019. En agissant ainsi, elles se privent des prestations et des crédits d'impôt auxquels elles ont droit et qui font une différence dans leur vie quotidienne. Dans le contexte de pandémie actuel où les organismes et les bénévoles qui aident ces personnes font face, eux aussi, à des défis hors du commun, il est essentiel que l'État intervienne en leur donnant les outils nécessaires pour réduire au minimum les risques que cette situation se reproduise en 2020. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le nombre de personnes n'ayant pas produit de déclaration de revenus a augmenté de 25 % entre 2019 et 2020. Ces personnes sont notamment des prestataires des programmes d'assistance sociale.

2020. Ces personnes sont notamment des prestataires des programmes d'assistance sociale. Le FQIS permet de soutenir financièrement des initiatives de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale soit dans le cadre des Alliances pour la solidarité, soit pour soutenir des initiatives directement par le ministre.

