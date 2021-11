Le ministre Jean Boulet annonce une offre de services bonifiée en prévention et en amélioration des relations du travail

QUÉBEC, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce que plusieurs nouveaux services seront ajoutés à l'offre existante en prévention et en amélioration des relations du travail (ART), et ce, de manière à mieux répondre aux besoins actuels et évolutifs de ses clientèles patronale et syndicale.

Plus précisément, à partir du 2 novembre 2021, un nouveau service diagnostique concernant le bilan de santé des relations du travail sera offert, ainsi que deux nouvelles formations, l'une portant sur la réussite d'une négociation de convention collective et l'autre sur la civilité au travail.

Par ailleurs, l'offre bonifiée du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale continuera d'évoluer au cours des prochaines années, notamment en prévoyant aussi l'ajout de nouvelles formations qui se regrouperont sous les thèmes des relations patronales-syndicales, de la santé des relations interpersonnelles au travail et du soutien en situation de changement.

Ces nouveaux services flexibles, évolutifs et adaptés contribueront notamment à réduire les conflits de travail et les pertes économiques et fiscales pour le Québec. Ils permettront aussi d'augmenter la qualité des relations du travail et de favoriser l'investissement et la pérennité des organisations syndiquées de tous les horizons, autant publiques et parapubliques que privées.

« Les services bonifiés en prévention et en amélioration des relations du travail ont été élaborés avec un objectif en tête, celui de disposer de milieux de travail sains. La prévention est d'autant plus importante dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre qu'elle permet d'éviter les difficultés relationnelles tout en réduisant le risque de conflits de travail. Des milieux de travail sains sont plus attrayants et le personnel y est plus productif. Avec ces services bonifiés, nous désirons donc promouvoir une approche préventive et personnalisée, adaptée aux besoins évolutifs de notre clientèle. De cette façon, plusieurs situations pourront être réglées en amont afin d'assurer des relations harmonieuses au travail pour tous. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le Ministère offre déjà des services de diagnostic à sa clientèle, ainsi qu'une série de séminaires et de formations sur plusieurs aspects tels que les rôles et responsabilités des différents acteurs, le retour au travail après un conflit ou la résolution de problèmes basée sur les champs d'intérêt.

D'autres nouveaux services en prévention et en amélioration des relations du travail seront également déployés au printemps 2022.

Nos services assurent le succès des relations du travail en augmentant la capacité des organisations à résoudre les problèmes, tant contractuels que relationnels.

L'équipe du Ministère est formée de près de trente spécialistes en médiation-conciliation qui sont des experts neutres et impartiaux. Ces personnes interviennent sans frais dans les milieux de travail syndiqués de tous les secteurs économiques et partout au Québec, autant dans les petites que dans les grandes organisations privées, publiques ou parapubliques - à l'exclusion des milieux de travail relevant de la compétence fédérale.

Pour plus de détails sur les nouveaux services, veuillez consulter la section à ce propos sur le site du Ministère.

Ce soutien répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du MTESS, soit de favoriser l'application de conditions de travail satisfaisantes et de relations du travail harmonieuses au Québec.

