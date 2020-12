Le ministre Jean Boulet annonce une bonification du Régime québécois d'assurance parentale

MONTRÉAL, le 13 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce que les parents, dont la période de prestations au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) débute entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021, pourront bénéficier d'une prestation minimale de 500 $ par semaine.

Cet ajustement temporaire est apporté afin que les parents du Québec puissent bénéficier des mêmes avantages que ceux du reste du Canada, à la suite des modifications apportées par le gouvernement fédéral aux prestations de maternité, parentales et d'adoption du régime d'assurance-emploi.

On estime que plus de 41 000 prestataires du RQAP bénéficieront d'une augmentation de leurs prestations. Ces changements s'appliquent de façon rétroactive au 27 septembre 2020 pour les parents admissibles.

Citation :

« Avec l'adoption du projet de loi no 51 au mois d'octobre dernier, nous avons respecté nos engagements afin de continuer de faire du Québec un paradis des familles. Nous en sommes bien conscients : la dernière année a été très difficile. Plusieurs parents ont dû composer avec le télétravail et la conciliation famille-travail, ou encore une perte de revenu en raison du confinement. À l'approche de la période des Fêtes, je suis d'autant plus heureux d'annoncer que les milliers de jeunes familles admissibles recevront, en moyenne, une bonification totale de 6 300 $. C'est une question d'équité entre les familles québécoises et celles du reste du Canada. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le coût de cet ajustement temporaire est estimé à approximativement 260 millions de dollars pour le Fonds d'assurance parentale.

Rappelons que le Québec est la seule province qui dispose de son propre régime d'assurance parentale, instauré en 2006 en vertu d'une entente entre le gouvernement fédéral et celui du Québec.

Dans le but de poursuivre l'amélioration du RQAP, le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant principalement à améliorer la flexibilité du régime d'assurance parentale afin de favoriser la conciliation famille-travail le 27 octobre 2020.

le 27 octobre 2020. Pour en connaître davantage sur les nouvelles mesures de la Loi qui entreront en vigueur en janvier 2021, veuillez consulter le www.rqap.gouv.qc.ca.

Pour en savoir plus sur les activités du Ministère, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca