Le ministre Jean Boulet annonce une aide financière de plus de 50 000 $ pour quatre salons de l'emploi virtuels à Laval

LAVAL, QC, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde un appui financier de 53 592,74 $ à l'Association Midi-40 pour soutenir l'organisation de quatre salons de l'emploi virtuels à Laval qui se tiendront le 29 octobre 2020, le 28 janvier 2021, le 25 février 2021 et le 25 mars 2021.

Chacun de ces salons de l'emploi virtuels réunira de 10 à 15 entreprises de Laval et offrira des possibilités d'embauche aux chercheurs d'emploi de la région. Des entrevues éclairs d'une dizaine de minutes chacune pourront se faire virtuellement.

L'aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

Citations :

« Les événements des derniers mois ont fait naître une nouvelle réalité pour notre marché du travail. La première édition des salons de l'emploi virtuels de Laval représente une façon sécuritaire de permettre aux chercheurs d'emploi de la région d'avoir un accès privilégié aux entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre. En plus de mettre en valeur les possibilités d'emploi dans de nombreux secteurs de l'économie, ils offrent aux entreprises une solution concrète dans leurs processus de recrutement. En soutenant des initiatives locales telles que celle-ci, notre gouvernement souhaite contribuer à soutenir l'économie lavalloise. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les besoins et défis en matière de main-d'œuvre dans la région de Laval sont importants. Ces activités virtuelles représentent une occasion unique pour les entreprises lavalloises de se mettre en valeur et d'attirer les personnes à la recherche d'un emploi, et ce, de façon sécuritaire. Je salue également l'initiative de l'Association Midi-40 d'avoir innover en proposant des salons virtuels. Bravo pour ce beau projet, et j'espère que ces salons pourront aider ces entreprises lavalloises à répondre à leurs besoins. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

« Je me réjouis de cette aide financière, qu'apporte notre gouvernement aux quatre salons de l'emploi virtuels de Laval. Je suis convaincu que cet appui profitera directement aux employeurs et aux chercheurs d'emploi. À l'heure actuelle, la tenue de ce type d'événement devient incontournable pour le développement socioéconomique de la région, et le gouvernement est fier de participer à cette initiative. J'invite les Lavalloises et Lavallois à y participer en grand nombre. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise

« Le Service Emploi Laval et ses 13 organismes d'aide à l'emploi sont très heureux de permettre aux chercheurs d'emploi de répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises et de participer à la vitalité économique de la région de Laval. »

Lucie Dubé, directrice générale de l'Association Midi-40 et représentante du Service Emploi Laval

Faits saillants :

Le Service Emploi Laval (SEL) regroupe 13 organismes œuvrant en développement de l'employabilité dans la région de Laval . Ils offrent des services d'accompagnement et d'intégration en emploi pour les individus et des services de recrutement de la main-d'œuvre afin de répondre aux besoins des entreprises.

. Ils offrent des services d'accompagnement et d'intégration en emploi pour les individus et des services de recrutement de la main-d'œuvre afin de répondre aux besoins des entreprises. Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

