Le ministre Jean Boulet annonce une aide financière de plus de 350 000 $ pour la mise en place d'un projet pilote de partage de main-d'œuvre à Laval

LAVAL, QC, le 10 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde un appui financier de 353 309 $ sur trois ans à Prox-Industriel pour soutenir un projet pilote de partage de main-d'œuvre dans le secteur industriel de la région de Laval.

Pour répondre aux défis liés à la rareté de main-d'œuvre et faciliter la répartition des ressources humaines entre les entreprises du territoire, une plateforme a été développée afin de favoriser les maillages d'entreprises participantes qui recherchent du personnel ou ont un surplus de main-d'œuvre ponctuel. Ces dernières peuvent y inscrire des employés volontaires et disponibles, faire des demandes de partage et conclure des ententes.

« Dans le contexte actuel de rareté de main-d'œuvre, il est essentiel pour votre gouvernement de soutenir des entreprises qui se dotent d'outils qui leur permettent non seulement de pourvoir les postes vacants, mais aussi de retenir leur personnel. Ce projet pilote est un exemple inspirant de collaboration innovante entre des entrepreneurs qui, pour faciliter leurs maillages d'affaires, partagent leurs besoins et mettent en commun leurs ressources. À terme, ce type de réseautage moderne va certainement accroître à la fois le bien-être des travailleurs de la région et la productivité des entreprises. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je félicite la créativité des entreprises de notre région qui mettent en place ce projet pilote novateur pour combler leurs besoins en matière de main-d'œuvre. Cette plateforme de partage va certainement leur permettre d'être plus agiles et ainsi favoriser l'essor économique lavallois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les avantages de ce projet pilote codéveloppé avec nos partenaires en employabilité sont nombreux à la fois pour les entrepreneurs participants, dont je fais partie, et leurs employés. En effet, en plus de répondre concrètement à un besoin de recrutement et de rétention de personnel, cette plateforme de partage permet, grâce à la mise en place d'une communauté de pratiques, de développer des compétences, d'assurer la sécurité de l'emploi et de créer un bassin d'expertises relatives aux métiers industriels. »

Marie-Christine Piedbœuf, présidente du conseil d'administration de Prox-Industriel et experte en processus d'affaires chez Pélican International

Faits saillants :

Cet investissement répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de développer des approches innovantes et d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi.

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près.

