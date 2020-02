Le ministre Jean Boulet annonce une aide financière de plus de 225 000 $ pour Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l'emploi!

QUÉBEC, le 17 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un appui financier de 225 045 $ pour l'organisation de l'événement Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l'emploi!, qui se déroule jusqu'au 27 mars 2020.

Cet événement présente une série d'activités visant, notamment, à outiller les entreprises en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines et à informer la population sur les possibilités d'emploi dans la région. Il est organisé en collaboration avec plus de 60 partenaires de la région qui proviennent de l'ensemble des MRC du Bas-Saint-Laurent.

Rappelons qu'en 2019-2020 les activités étaient concentrées sur une seule semaine. Elles avaient permis d'attirer plus de 410 exposants et employeurs, 2 200 visiteurs et de diffuser 2 500 offres d'emploi. Les organisateurs s'attendent à ce que la nouvelle formule, qui répartit les activités sur six semaines, surpasse ces résultats.

Le financement de ces initiatives s'inscrit dans la mesure Concertation pour l'emploi, qui encourage les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables aux défis liés à la gestion des ressources humaines.

Citations :

« Le phénomène de la rareté de la main-d'œuvre touche les entreprises de toutes les régions et de tous les secteurs d'activité. Le Bas-Saint-Laurent n'y fait pas exception. Cet événement est donc un incontournable dans le contexte actuel, et je salue la contribution de tous nos partenaires, qui travaillent à la réalisation d'activités qui répondent réellement aux besoins du marché du travail. J'invite les employeurs et les chercheurs d'emploi à en profiter pleinement. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le partenariat qui s'est créé pour la tenue de l'événement Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l'emploi! démontre le dynamisme et l'esprit de concertation qui caractérisent la région. La rareté de la main-d'œuvre apporte son lot de défis, mais elle crée des occasions de travailler ensemble au développement et au rayonnement du Bas-Saint-Laurent. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Voici la programmation complète de l'événement : https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/bas-saint-laurent/evenements/detail-evenement/article/le-bas-saint-laurent-en-action-pour-lemploi/.

En 2019, au Bas-Saint-Laurent, le taux de chômage (5,5 %) était tout près du creux historique de 5,4 % atteint en 2018. Les taux d'activité et d'emploi des 15-64 ans, respectivement à 79,0 % et 74,6 %, représentent de nouveaux sommets.

Les postes vacants sont en croissance dans les entreprises bas-laurentiennes, atteignant aussi un nouveau sommet, avec 2 855 postes vacants (taux de 3,5 %) au 3 e trimestre de 2019.

trimestre de 2019. Le personnel des huit bureaux de Services Québec du territoire collabore étroitement avec les partenaires du milieu afin d'élaborer une programmation d'activités qui réponde aux besoins de la clientèle.

Ce soutien à des formations correspond à des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), soit de favoriser l'intégration et le maintien en emploi et de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information sur les mesures et programmes du MTESS peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi au bureau de Services Québec le plus près.

Pour en savoir plus sur les activités du MTESS, suivez-le sur les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

