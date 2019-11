Le ministre Jean Boulet annonce une aide financière de plus de 21 000 $ pour le Colloque RH de la Vallée-de-l'Or

QUÉBEC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 21 000 $ à la Chambre de commerce de Val-d'Or afin de soutenir l'organisation du Colloque RH de la Vallée-de-l'Or, qui se tiendra le 13 novembre prochain.

Les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires et les responsables des RH auront ainsi l'occasion d'assister à des présentations de conférenciers inspirants en matière de ressources humaines, mais également de se rencontrer et de réseauter. Tous les billets de l'événement, qui en est à sa 12e édition, se sont rapidement envolés, ce qui témoigne de la popularité de cette activité dans la région.

Citations :

« Je me réjouis de la tenue du Colloque RH de la Vallée-de-l'Or, puisqu'il s'agit d'une occasion parfaite pour les entreprises de parfaire leurs connaissances en matière de gestion des ressources humaines, un défi bien présent en Abitibi-Témiscamingue. Le Plan d'action pour la main-d'œuvre, que j'ai lancé le 23 septembre dernier, regroupe d'ailleurs des mesures qui visent à rehausser les compétences du plus grand nombre de personnes, à intégrer en emploi les personnes appartenant à des groupes sous-représentés sur le marché du travail et à augmenter la productivité de nos entreprises. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je salue la mise sur pied de cette 12e édition du Colloque RH de la Vallée-de-l'Or. Cette activité, qui rassemble, chaque année, quelques centaines de gestionnaires, sera bénéfique pour le développement de la région, particulièrement aujourd'hui alors que les enjeux relatifs à la rareté de la main-d'œuvre sont préoccupants à plusieurs égards pour nos industries. »

Pierre Dufour, député de la circonscription d'Abitibi-Est, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

En 2019, pour 80 travailleurs âgés entre 20 et 29 ans entrant sur le marché du travail, 100 travailleurs âgés entre 55 et 64 ans en sortent.

La rareté de main-d'œuvre actuelle est une occasion pour les quelques 1 500 entreprises présentes dans la Vallée-de-l'Or de renouveler leur approche en matière de recrutement et d'opter pour une main-d'œuvre diversifiée sur le territoire, notamment les Autochtones, les travailleurs expérimentés et les personnes immigrantes.

Le personnel du Service aux entreprises au bureau de Services Québec de Val-d'Or et Senneterre est impliqué dans le comité de gestion des ressources humaines de la Vallée-de-l'Or et participe activement à la préparation du Colloque RH sur le territoire.

Le soutien financier du MTESS provient de la mesure Concertation pour l'emploi, qui s'inscrit dans la prestation de services, laquelle est soutenue par l'approche d'intervention aux entreprises.

Le Plan d'action pour la main-d'œuvre, lancé par le ministre Jean Boulet le 23 septembre dernier, propose différentes mesures pour soutenir notamment les entreprises qui éprouvent des difficultés dans leur quête de main-d'œuvre. Il s'agit d'un plan d'action accessible en ligne, dans le site Web du Ministère, et qui sera adapté selon les diverses réalités.

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

