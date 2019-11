Le ministre Jean Boulet annonce une aide financière de plus de 10 000 $ pour le Forum Défi main-d'œuvre Solution immigration

QUÉBEC, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'une aide financière de 10 250 $ est attribuée à la Table des MRC de l'Estrie afin de soutenir l'organisation du Forum Défi main-d'œuvre Solution immigration, qui se déroulera le 26 novembre prochain, à Magog.

Ce forum, financé dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, représente une occasion unique pour les entreprises estriennes de s'ouvrir à la diversité culturelle. Les organismes de la région actifs en matière d'immigration seront également présents à l'événement, qui vise à faciliter le recrutement, l'accueil, l'intégration et rétention des personnes nouvellement arrivées au pays, un bassin de main-d'œuvre dont le potentiel est à saisir.

« La région de l'Estrie, comme l'ensemble des autres régions du Québec, fait face à de nombreux défis en matière de main-d'œuvre, et je suis fier de soutenir des initiatives telles que le Forum Défi main-d'œuvre Solution immigration. En favorisant la réflexion sur la diversité culturelle, l'événement s'inscrit dans la lignée de mon Plan d'action pour la main-d'œuvre, puisqu'il permet de valoriser un bassin de travailleurs disponibles qui répondent dès aujourd'hui aux défis liés à la rareté de la main-d'œuvre. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Pour les six premiers mois de l'année 2019, l'Estrie présente un taux de chômage très bas de 3,5 %. Au deuxième trimestre de 2019, le taux de postes vacants s'élève à 4,1 %, ce qui représente 5 625 postes vacants dans la région.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale sera présent à l'événement pour présenter son offre de services aux entreprises présentes.

Le Plan d'action pour la main-d'œuvre, lancé par le ministre Jean Boulet le 23 septembre dernier, propose différentes mesures pour soutenir les travailleurs qui veulent retourner sur le marché du travail ou maintenir un emploi ainsi que les entreprises qui éprouvent des difficultés dans leur quête de main-d'œuvre. Ce plan d'action évolutif est accessible dans le site Web du Ministère à l'adresse https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/index.asp.

