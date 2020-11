Le ministre Jean Boulet annonce une aide de près de 560 000 $ visant à favoriser l'intégration des personnes immigrantes dans le marché du travail

MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'attribution d'une aide financière de 559 310 $ à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour la mise en place du projet « Passerelle sectorielle ».

Ce projet vise à la fois à offrir un soutien structuré d'aide à la recherche d'emploi à des personnes immigrantes prêtes à intégrer le marché du travail et à accompagner les entreprises montréalaises ayant besoin de main-d'œuvre.

Il se concrétisera notamment par le biais d'activités virtuelles de mise en valeur du profil des candidats auprès des entreprises, par exemple, par la production d'un curriculum vitæ sous forme de capsule vidéo et par la simulation d'entrevues en ligne. Les entreprises participantes pourront aussi prendre part à des activités de codéveloppement et de partage de bonnes pratiques en contexte interculturel.

Citations :

« Le soutien financier que nous annonçons aujourd'hui pour le projet "Passerelle sectorielle" témoigne de l'engagement de votre gouvernement à favoriser la vitalité économique du Montréal métropolitain. Le contexte actuel de crise sanitaire a des impacts majeurs sur l'emploi au Québec. Votre gouvernement est là pour accompagner les personnes immigrantes en recherche d'emploi. Nous sommes aussi présents pour soutenir les entreprises du Québec confrontées à de nouveaux enjeux de recrutement. Je félicite la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal pour leur proactivité. Ce projet favorisera le maillage virtuel entre les chercheurs d'emploi et les entrepreneurs. Cette approche est adaptée aux réalités auxquelles fait face le marché de l'emploi au Québec. Nous devons multiplier les actions innovantes comme celle que nous lançons aujourd'hui. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le projet "Passerelle sectorielle" est essentiel pour aider les personnes immigrantes à surmonter les défis reliés à la recherche d'emploi. Cette initiative est également plus que nécessaire pour faciliter le recrutement de la main-d'œuvre d'entreprises montréalaises. Votre gouvernement est toujours présent pour soutenir les meilleures pratiques en matière de recrutement, qui contribuent à renforcer la vitalité et la diversité de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Au Québec, en 2019, le taux de chômage des personnes immigrantes âgées de 15 ans et plus était de 6,9 %, alors que celui des personnes nées au Canada était de 4,5 %. Le taux de chômage des immigrants récents était à 11,7 % cette même année.

était de 4,5 %. Le taux de chômage des immigrants récents était à 11,7 % cette même année. Près de 60 % de la population immigrante du Québec âgée de 15 ans et plus réside dans la région de Montréal.

Le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, partenaire du projet « Passerelle sectorielle », mettra en place la plateforme virtuelle de réseautage nécessaire à ce maillage entre les personnes à la recherche d'un emploi et les entreprises en recherche de main-d'œuvre. Le projet suscite également la collaboration des regroupements et des organismes en employabilité spécialisés auprès de la clientèle immigrante, puisqu'il permet un aiguillage direct vers des services de jumelage professionnel sectoriel des personnes en recherche d'emploi.

L'aide accordée au projet « Passerelle sectorielle » s'inscrit dans le cadre des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère visant à augmenter l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi.

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du Ministère au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Vickie Courchesne, Conseillère politique, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 643-6980, Tél. cell. : 514 291-6062; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca