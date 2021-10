Le ministre Jean Boulet annonce un soutien financier de plus de 436 000 $ pour la formation de cuisiniers

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'un soutien financier de 436 163 $ est accordé à la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières pour soutenir la formation de 22 cuisinières et cuisiniers dans des entreprises de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

La formation d'une durée de trois ans mènera à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) en cuisine et sera réalisée en alternance travail-études à raison de 147 jours à l'École d'alimentation et d'hôtellerie du centre de services scolaire du Chemin-du-Roy pendant la période de formation en établissement et de 79 jours en entreprise. Cette formule flexible permettra de former des cuisiniers en fonction des besoins propres à chaque entreprise participante.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme de formations de courte durée (COUD) privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Développés par des promoteurs collectifs, les projets retenus dans le programme permettent aux travailleurs visés d'obtenir un salaire pendant leur formation. En effet, les entreprises pourront bénéficier d'un remboursement des salaires des participants jusqu'à concurrence de 15 $ de l'heure et de 15 000 $ par participant.

Le Programme COUD soutient principalement les secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre et qui sont priorisés par le gouvernement en leur permettant de former des travailleurs qui n'ont pas les compétences requises pour effectuer le travail, qu'ils soient nouvellement embauchés ou qu'ils viennent d'obtenir une promotion. Le programme permet aussi, une fois qu'ils ont été embauchés par un nouvel employeur, la requalification des travailleurs qui avaient perdu leur emploi.

Citation :

« La formation de courte durée en alternance entre l'école et l'entreprise est une approche que nous privilégions pour réussir à combler rapidement les besoins de main-d'œuvre des restaurateurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Notre objectif est d'intégrer sur le marché du travail le plus grand nombre possible de travailleurs qui répondent aux besoins des entreprises participantes. Les projets de formations comme celui que nous annonçons aujourd'hui s'avèrent donc des leviers incontournables pour requalifier la main-d'œuvre dans le contexte économique actuel. Il s'agit d'une formation avantageuse autant pour les étudiants que pour les entreprises. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les perspectives d'emploi sont bonnes pour le métier de cuisinier dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Les 1 475 heures du DEP en cuisine représentent 593 heures en développement de compétences en milieu de travail et 882 heures en acquisition de compétences en milieu scolaire.

La CPMT est une instance de concertation nationale réunissant les dirigeants qui représentent les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité, le milieu de l'enseignement et les ministères à vocation économique et sociale.

Le soutien des travailleurs en matière d'emploi permet l'atteinte d'objectifs présentés dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comme celui de favoriser l'intégration professionnelle et le maintien en emploi.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca/