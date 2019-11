Le ministre Jean Boulet annonce un soutien financier de 46 800 $ pour la 8e édition du Rendez-vous RH Québec

QUÉBEC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'une aide financière de 46 800 $ est attribuée à Québec International afin de soutenir l'organisation de la 8e édition du Rendez-vous RH Québec.

Plus de 250 participants sont attendus à ce colloque s'adressant à des chefs d'entreprises, des gestionnaires et des responsables en ressources humaines. Le thème des conférences et des ateliers est la gestion stratégique de la main-d'œuvre. L'objectif de cette journée est de sensibiliser, d'outiller et d'informer les participants relativement à la gestion des ressources humaines.

« Les défis concernant la main-d'œuvre sont énormes dans la région. Ce type d'événement est indéniablement bénéfique pour les gestionnaires et les responsables en ressources humaines de la Capitale-Nationale. Je me réjouis de la tenue de la 8e édition du Rendez-vous RH Québec, puisque les échanges qui auront lieu et les outils qui seront partagés lors de ce colloque seront bénéfiques pour nos entreprises et leur permettront de devenir des employeurs de choix et ainsi d'assurer la vitalité économique de notre région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En contexte de rareté de la main-d'œuvre, c'est une priorité de votre gouvernement d'être présent pour accompagner les entreprises face à ce défi. Je suis fier de soutenir cet événement, qui est un moyen concret d'appuyer les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en gestion des ressources humaines, leur permettant ainsi d'être plus attractives et d'assurer la rétention de leur personnel. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Rendez-vous RH Québec s'inscrit comme un véritable lieu de partage et d'échange portant sur les enjeux et les défis actuels des gestionnaires. Québec International est donc très fière de s'associer à cette 8e édition et remercie les partenaires et les conférenciers engagés dans cette action qui met en lumière des moyens concrets d'appuyer les entreprises dans la gestion de leurs ressources. »

Carl Viel, directeur général de Québec International

Faits saillants :

Selon les dernières données sur octobre de l'Enquête sur la population active, la Capitale-Nationale présente un taux de chômage de 3 %.

Lors du deuxième trimestre de 2019, la région de la Capitale-Nationale comptait 16 255 emplois à pourvoir, soit 3 395 emplois de plus qu'à la même période en 2018.

L'événement est financé dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi. Cette dernière vise à encourager les différents intervenants concernés par des problématiques liées au marché du travail à recourir à la concertation comme moyen privilégié de trouver des solutions durables aux problèmes auxquels ils font face. La mesure touche plus particulièrement les projets portant sur la gestion des ressources humaines.

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le bureau de Services Québec ou le centre local d'emploi le plus près. Des conseillers aux entreprises et des agents d'aide à l'emploi seront sur place lors du Rendez-vous RH Québec.

