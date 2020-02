Le ministre Jean Boulet annonce un soutien financier de 36 000 $ pour la 18e édition du Rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix

QUÉBEC, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 36 000 $ pour la MRC de Charlevoix afin de soutenir l'organisation de la 18e édition du Rendez-vous en gestion des ressources humaines (RVGRH) de Charlevoix.

C'est sous le thème « Un employé à la fois » que se tiendra cette 18e édition de l'activité au Fairmont Le Manoir Richelieu de La Malbaie, le 27 février 2020. Près de 200 dirigeants d'entreprise, gestionnaires et responsables des ressources humaines seront présents pour l'occasion afin d'outiller les entreprises de la région pour relever les défis liés à la rareté de la main-d'œuvre.

Cet événement est financé dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi. Cette dernière vise à encourager les différents intervenants concernés par des problématiques liées au marché du travail à recourir à la concertation comme moyen privilégié de trouver des solutions durables aux défis auxquels ils font face. La mesure vise plus particulièrement les projets portant sur la gestion des ressources humaines.

« Charlevoix n'échappe pas au phénomène de la rareté de la main-d'œuvre, qui touche l'ensemble des régions du Québec. Ce genre d'événement est donc bénéfique pour les entreprises. Ces dernières pourront ainsi en apprendre davantage sur les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines, en plus de mettre à jour leurs connaissances pour optimiser leurs pratiques au quotidien. C'est essentiel pour devenir un employeur de choix, assurer la rétention du personnel et attirer des nouveaux talents. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La mobilisation des partenaires sur le terrain est nécessaire pour offrir aux entreprises des rendez-vous comme celui-ci. Ces rencontres permettent de parfaire les connaissances des employeurs de la région dans la gestion des ressources humaines. Dans le contexte actuel de rareté de la main-d'œuvre, il est essentiel de s'adapter aux nouvelles pratiques en gestion des ressources humaines pour assurer la stabilité, la croissance et la pérennité des entreprises. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

En 2019, le placement en ligne d'Emploi-Québec dénombrait un total de 4 816 postes vacants dans la région de Charlevoix, en hausse de 551 par rapport à 2018.





La région de Charlevoix se distingue par son profil démographique : la population des 15-64 ans, celle dont la présence sur le marché du travail est la plus probable, compte pour 59 % de la population totale, alors qu'elle compose 65 % de la population dans la Capitale-Nationale (ainsi qu'au Québec).





Le CLE de La Malbaie a contribué à l'organisation de cet événement, en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la MRC de Charlevoix-Est, la commission scolaire de Charlevoix, le Service de formation continue de Charlevoix, le SEMO l'Appui, les Caisses Desjardins, Promutuel, la SADC, l'UQAC, et avec l'appui du CLE de Baie-Saint-Paul .





Le ministre Jean Boulet a lancé récemment le Plan d'action pour la main-d'œuvre (PAMO), qui propose différentes mesures pour soutenir les travailleurs dans leur développement des compétences, leur retour ou leur maintien en emploi ainsi que les entreprises devant relever des défis liés à la rareté de la main-d'œuvre. Il s'agit d'un plan d'action évolutif qui sera adapté selon les besoins du marché du travail.





a lancé récemment le Plan d'action pour la main-d'œuvre (PAMO), qui propose différentes mesures pour soutenir les travailleurs dans leur développement des compétences, leur retour ou leur maintien en emploi ainsi que les entreprises devant relever des défis liés à la rareté de la main-d'œuvre. Il s'agit d'un plan d'action évolutif qui sera adapté selon les besoins du marché du travail. Ce soutien à des formations répond à des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de favoriser l'intégration et le maintien en emploi et de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.





Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information sur les mesures et programmes peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

