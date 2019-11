Le ministre Jean Boulet annonce un soutien financier de 32 500 $ pour la première édition automnale du salon de l'emploi Charlevoix au Boulot

QUÉBEC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 32 500 $ aux Services de main-d'œuvre l'Appui afin de soutenir l'organisation de la première édition automnale du salon de l'emploi Charlevoix au Boulot, qui s'est déroulée aujourd'hui à la salle des loisirs de Saint-Hilarion.

Charlevoix au Boulot est le plus grand salon dédié à l'emploi et à la formation du territoire de Charlevoix. Après 21 ans d'expérience printanière, il s'agit d'une nouvelle fenêtre de possibilités pour les employeurs et les chercheurs d'emploi de la région. Sur place, 28 entreprises et partenaires en employabilité offriront plus de 200 emplois à pourvoir dans la région de Charlevoix, dont plusieurs concernent le tourisme hivernal. Plus de 300 visiteurs sont attendus.

« Les activités de recrutement sont nécessaires pour les entreprises qui souhaitent maintenir leur productivité et favoriser leur croissance. Je suis heureux et fier d'apporter une aide financière pour cette toute première édition automnale de Charlevoix au Boulot. Cette initiative illustre bien que la mobilisation de nos partenaires du marché du travail est essentielle pour maintenir la vitalité économique régionale partout au Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

La région de Charlevoix profite pleinement de la croissance du marché du travail, à l'instar de l'ensemble du Québec et de la région de la Capitale-Nationale. En effet, le nombre de postes vacants dans la région a augmenté de 23 % au cours de la dernière année. On compte actuellement 411 postes affichés dans la région sur le site Placement en ligne.

Le projet est financé dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi. Cette dernière encourage les différents intervenants concernés par des problématiques du marché du travail à recourir à la concertation comme moyen privilégié pour trouver des solutions durables aux problèmes auxquels ils font face. La mesure intervient plus spécifiquement dans les projets portant sur la gestion des ressources humaines.

Le Plan d'action pour la main-d'œuvre, lancé par le ministre Jean Boulet le 23 septembre dernier, propose différentes mesures pour soutenir les travailleurs qui veulent retourner sur le marché du travail ou maintenir un emploi ainsi que les entreprises qui éprouvent des difficultés dans leur quête de main-d'œuvre. Ce plan d'action évolutif est accessible dans le site Web du Ministère.

