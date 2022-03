Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de près de 900 000 $ pour l'attraction et l'établissement des personnes immigrantes au Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet est fier d'annoncer, aujourd'hui, un soutien financier de 872 629 $ à quatre organismes de la région du Bas-Saint-Laurent. Ce soutien permettra de favoriser l'attraction, l'établissement durable, l'intégration citoyenne et la pleine participation, en français, des personnes immigrantes.

Grâce à ce soutien financier, les organismes à but non lucratif, comme Accueil et intégration BSL, l'Atelier de travail jeunesse 01, le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup ainsi que le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, pourront réaliser des projets locaux ou régionaux qui visent à promouvoir les relations interculturelles entre Québécoises et Québécois de toutes les origines dans leur communauté.

Le Programme d'appui aux collectivités (PAC) permet au gouvernement de travailler de concert avec les organismes à but non lucratif et les coopératives afin de réunir les conditions propices à l'attraction et à l'intégration des personnes immigrantes et des autres minorités ethnoculturelles dans les régions du Québec.

Régionalisation de l'immigration

Rappelons que depuis 2019, le gouvernement a investi de façon importante pour mieux intégrer les personnes immigrantes en région. Pour arriver à une meilleure régionalisation de l'immigration, un vaste déploiement a été réalisé sur l'ensemble du territoire, par la mise en place de neuf directions régionales et de 74 points de services dans l'ensemble des régions du Québec.

Les actions des directions régionales comme celle du Bas-Saint-Laurent, de concert avec tous les partenaires du milieu, contribuent à faciliter l'intégration en français des personnes immigrantes et à favoriser leur établissement dans les régions.

Citations :

« Avec l'investissement de près de 900 000 $ annoncé aujourd'hui, ce sont autant les personnes immigrantes qui décident de s'établir au Bas-Saint-Laurent que la région qui en seront gagnantes. Ce que nous souhaitons avec ce Programme, c'est créer des milieux de vie ouverts à la diversité pour faciliter l'intégration des personnes immigrantes dans nos régions et leur permettre de participer pleinement, en français, à notre société. Ce travail ne pourrait se faire sans la collaboration des organismes comme ceux d'aujourd'hui qui sont engagés dans leur communauté. C'est de cette façon que tous ensemble, nous mettons en place les conditions gagnantes pour une immigration réussie et une meilleure vitalité des régions ! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Notre région peut compter sur des organismes d'intégration qui accueillent et aident les personnes nouvellement arrivées à s'installer dans nos municipalités. Les personnes immigrantes arrivent avec des connaissances, des expériences et une culture qui enrichissent notre collectivité.

Je félicite le travail des quatre organismes du Bas-Saint-Laurent que nous soutenons aujourd'hui grâce au Programme d'appui aux collectivités (PAC) du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. C'est en travaillant toutes et tous ensemble que nous pouvons assurer que nos milieux de vie sont toujours plus accueillants et inclusifs ! »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Faits saillants :

Le Volet II du Programme d'appui aux collectivités s'adresse aux organismes à but non lucratif (OBNL) et aux coopératives dont les projets incluent la promotion de relations interculturelles harmonieuses et la tenue de rencontres interculturelles entre Québécoises et Québécois de toutes les origines.

du Programme d'appui aux collectivités s'adresse aux organismes à but non lucratif (OBNL) et aux coopératives dont les projets incluent la promotion de relations interculturelles harmonieuses et la tenue de rencontres interculturelles entre Québécoises et Québécois de toutes les origines. Annoncée le 13 octobre dernier, l'enveloppe totale accordée au Volet II du PAC par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration est de 23 317 599 $ pour soutenir la réalisation de 85 projets sur une période de trois ans, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

Pour l'année 2021-2022, le Ministère a engagé, pour le Volet II du PAC, une enveloppe totale de 8,3 M$ pour les 85 ententes signées dans les 17 régions du Québec.

