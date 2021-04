Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de plus de 75 000 $ pour des formations personnalisées destinées aux entreprises de La Haute-Yamaska

LA HAUTE-YAMASKA, QC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 75 638,47 $ à Développement industriel Granby et région ainsi qu'à la Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région pour la tenue de cohortes de formations destinées à des entreprises en démarrage et à celles des secteurs commerciaux et touristiques de La Haute-Yamaska.

Les huit entreprises qui participeront à la formation Programme Accélération auront accès à 67,5 heures d'apprentissage afin de les épauler dans leur démarche de démarrage et de développement. Elles pourront ainsi compter sur un accompagnement personnalisé et des outils adaptés à leurs besoins. La formation Virage numérique sera offerte à 40 entreprises des secteurs commerciaux et touristiques. Un portrait des outils disponibles ainsi qu'une panoplie d'actions à réaliser pour maximiser leur visibilité et accroître les retombées positives leur seront fournis.

Citation :

« La pandémie met en lumière certains enjeux qui conduisent les entreprises à se questionner sur leurs pratiques à la fois pour mieux s'adapter à la nouvelle réalité numérique et à la transformation du marché du travail. En soutenant ces cohortes de formations pour les entreprises en démarrage et pour celles des secteurs commerciaux et touristiques, votre gouvernement souhaite mieux les outiller afin de leur assurer une certaine pérennité. Ces formations vont permettre aux travailleuses et travailleurs de La Haute-Yamaska d'accroître leurs compétences et, ainsi, de contribuer à la vitalité économique de la région de la Montérégie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

La Haute-Yamaska compte plus de 2 872 entreprises, soit 55 de plus qu'en 2018. De ce nombre, 527 entreprises sont reliées au secteur du commerce de détail et de gros, et 249 entreprises au secteur touristique.

Ces cohortes de formations sont rendues possibles grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et à l'implication de Développement industriel Granby et région et de la Corporation de développement commercial et touristique de Granby et région pour les projets respectifs des formations Programme Accélération et Virage numérique. Elles sont organisées avec la collaboration du bureau de Services Québec de Granby .

Les entreprises en démarrage ainsi que celles des secteurs commerciaux et touristiques qui souhaitent en savoir davantage sur ces formations et s'y inscrire sont invitées à visiter les pages Web des formations Programme Accélération et Virage numérique sur le site Internet d'Entrepreneuriat Haute-Yamaska.

