Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de plus de 47 M$ pour soutenir l'intégration des jeunes au marché du travail

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, lance un appel de projets doté d'une enveloppe budgétaire de 47,4 millions de dollars, afin de soutenir les jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF) dans leur démarche d'intégration au marché du travail.

Selon les dernières statistiques, en 2018-2019, le Québec comptait 200 800 jeunes NEEF âgés de 17 à 34 ans, soit 10,9 % de l'ensemble de la population de ce groupe d'âge. Dans le contexte actuel de reprise économique, les actions concrètes qui s'articulent notamment autour de l'intégration durable sur le marché du travail des personnes sans emploi sont l'un des éléments-clés mis en place par le gouvernement pour contribuer à atténuer les effets de la pénurie de main-d'œuvre.

Cet appel de projets vise à soutenir des projets régionaux qui sont portés notamment par des organismes spécialisés en employabilité et qui aident les jeunes de moins de 35 ans qui présentent des difficultés à intégrer le marché du travail et à s'y maintenir.

La priorité sera accordée aux projets qui soutiendront ces jeunes dans leur intégration au marché du travail et qui

s'appuieront principalement sur une utilisation optimale des mesures d'emploi existantes, et ce, tout en assurant aux jeunes un accompagnement soutenu jusqu'à leur autonomie professionnelle, l'obtention d'un emploi et le maintien en emploi, le cas échéant;

présenteront des moyens originaux pour rejoindre cette clientèle et favoriser leur engagement;

concerneront une problématique régionale jugée importante en matière d'emploi et de main-d'œuvre et s'inscrivant dans le cadre de priorités gouvernementales;

se concrétiseront par une collaboration avec différents partenaires du marché du travail.

Citations :

« Les jeunes en général ont été fortement touchés par la crise sanitaire. En matière d'emploi, ils ont vu de nouveaux obstacles se dresser sur leur chemin. Les aider à intégrer le marché du travail de façon durable est primordial. Avec les investissements annoncés aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à l'égard de la jeunesse québécoise et nous démontrons notre volonté d'action pour contribuer à contrer les effets de la pénurie de main-d'œuvre. Il s'agit d'une solution gagnante. En encourageant nos jeunes à prendre les moyens pour s'investir et trouver leur place sur le marché du travail, nous contribuons à bâtir une société plus inclusive et plus équitable au plus grand bénéfice de la société et de notre économie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les jeunes NEEF. Je suis particulièrement fier que notre gouvernement offre aux jeunes Québécois la possibilité de participer à des projets conçus pour répondre à leurs besoins. Dans un contexte où la pénurie de main-d'œuvre est bien présente, cet appel de projets prend tout son sens! Les projets qui en découleront permettront à nos jeunes de s'accomplir tout en contribuant activement à notre société et à notre économie. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse

Faits saillants :

Les projets pourront être déposés du 12 octobre au 12 décembre 2021.

Les organismes désirant soumettre un projet peuvent le faire en visitant la page Web suivante : https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/NEEF.

Les projets retenus pourront débuter dès l'hiver 2022 et avoir une durée d'intervention d'environ 12 mois.

L'aide financière annoncée répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi.

