Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de plus de 410 000 $ pour soutenir la main-d'œuvre en soudage-montage

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'une contribution financière de 410 239 $ est accordée au Comité sectoriel de la main-d'œuvre dans la fabrication métallique industrielle pour la formation de 22 participantes et participants en soudage-montage en Mauricie et dans le Centre-du-Québec.

Le programme de DEP en soudage-montage d'une durée de 1 800 heures sera dispensé en alternance travail-étude par le Centre de formation professionnelle Qualitech du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy à Trois-Rivières. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme de formations de courte durée (COUD) privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

L'alternance travail-études est d'ailleurs au cœur du modèle de concertation de la CPMT puisqu'elle implique de lier l'employeur, l'employé(e) ainsi que les maisons d'enseignement. Le programme COUD connaît un succès important puisque le taux de diplomation des participantes et des participants est de 85 %. De plus, le taux de rétention en emploi après trois mois est de 91 %, deux éléments qui démontrent la grande pertinence du programme jusqu'à présent.

Ce projet de formation, d'une durée de trois ans, permettra aux participants d'obtenir un Diplôme d'études professionnelles (DEP) en plus de recevoir une formation complémentaire du Programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) jusqu'à l'obtention du certificat de qualification professionnelle.

Citation :

« La formation de courte durée en alternance entre l'école et l'entreprise est une approche que nous privilégions pour réussir à combler les besoins de main-d'œuvre des entreprises. Cette formule permet ainsi aux candidates et candidats retenus de mieux assimiler la formation théorique directement en entreprise et de faire valoir leurs acquis professionnels. La requalification et le rehaussement des compétences fait consensus. Le projet de formation que j'annonce aujourd'hui s'inscrit dans cet objectif que nous poursuivons, celui d'améliorer l'employabilité des personnes. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Centre de formation professionnelle Qualitech est reconnu pour la qualité de son enseignement depuis de nombreuses années et jouit d'une réputation enviable. Je suis donc très heureuse que cette institution du Cap-de-la-Madeleine puisse participer encore davantage à la reprise économique de la région en offrant cette formation avantageuse, autant pour les étudiants que pour les entreprises de la Mauricie.»

Sonia LeBel, députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Faits saillants :

Le DEP prépare les participantes et participants au seuil d'entrée dans le métier tandis que le PAMT leur permet de se perfectionner afin d'atteindre le plein exercice du métier.

Les perspectives d'emploi pour les prochaines années pour le métier de soudeur et opérateur de machine à souder et à braser sont excellentes dans les deux régions visées par le projet.

La CPMT est une instance de concertation nationale réunissant les dirigeants qui représentent les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité, le milieu de l'enseignement et les ministères à vocation économique et sociale.

Le soutien des travailleurs en matière d'emploi permet l'atteinte d'objectifs présentés dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comme celui de favoriser l'intégration professionnelle et le maintien en emploi.

