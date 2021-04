Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de plus de 180 000 $ pour l'organisation de la 4e édition du Colloque La RucHe en Montérégie

LONGUEUIL, QC, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 183 514 $ à Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) pour la réalisation du 4e Colloque La RucHe, un événement d'envergure dédié à la gestion des ressources humaines dans la région de la Montérégie.

Pour l'édition 2021, la première réalisée en formule entièrement virtuelle, plus de 200 personnes venant d'entreprises de la Montérégie ou d'ailleurs sont attendues. L'objectif de l'événement, ayant pour thème la capacité d'adaptation et la bienveillance, est de mieux outiller les dirigeants d'entreprises, les gestionnaires et les responsables des ressources humaines de l'ensemble des PME de la Montérégie afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs par une gestion stratégique et innovante.

Cette aide financière est attribuée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à accroître l'offre d'accompagnement auprès des entreprises en les encourageant à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

Citations :

« La pandémie a amené les entreprises à se questionner sur les meilleures pratiques à mettre en place pour s'adapter aux nouvelles réalités du marché du travail et demeurer proactives dans la gestion de leurs ressources humaines. Dans ce contexte de bouleversements, les entrepreneurs sont, en effet, appelés à innover pour gérer à la fois leurs équipes à distance, la rétention du personnel et les problématiques de santé psychologique. Le Colloque La RucHe leur donnera des outils innovants pour qu'ils améliorent leurs façons de procéder et contribuera ainsi au développement de leurs activités et à la vitalité économique de la région de la Montérégie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La 4e édition du Colloque La RucHe en Montérégie représente une belle occasion pour les entrepreneurs de notre région de découvrir d'autres entreprises d'ici et d'échanger sur les différentes mesures qu'ils ont élaborées et mises en place cette dernière année afin de s'adapter à la pandémie. Cet événement témoigne de la volonté manifeste des entrepreneurs de notre région de continuer d'innover et de poursuivre leur développement. Ils contribuent ainsi à la vitalité économique de la Montérégie ainsi qu'à son rayonnement. Nous invitons les gestionnaires à participer en grand nombre à ce colloque. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

La région de la Montérégie se classe au 2 e rang au Québec en ce qui a trait au nombre d'emplois et d'entreprises, avec près de 784 000 employés et 47 200 entreprises sur son territoire. Plus de 54 % des entreprises de la région comptent moins de cinq employés, alors que près de 44 % en comptent entre 5 et 99. Les entreprises de moins de 100 employés en Montérégie emploient plus de 61 % des travailleurs de la région.





rang au Québec en ce qui a trait au nombre d'emplois et d'entreprises, avec près de 784 000 employés et 47 200 entreprises sur son territoire. Plus de 54 % des entreprises de la région comptent moins de cinq employés, alors que près de 44 % en comptent entre 5 et 99. Les entreprises de moins de 100 employés en Montérégie emploient plus de 61 % des travailleurs de la région. Cette offre de perfectionnement répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.





Cette semaine d'activités est rendue possible grâce à la participation d'un comité organisateur formé de représentants de DEL, de NexDev | Développement économique Haut-Richelieu, de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et de la Direction régionale de Services Québec de la Montérégie. Il est organisé avec la collaboration du Centre local de développement de Pierre-De Saurel et de Montérégie économique.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources: Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie, Tél. : 450 209-1777, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca