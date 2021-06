Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de plus de 127 000 $ à Turbulent Media inc. pour soutenir le développement et la consolidation de 115 emplois dans le domaine des jeux vidéo

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 127 333 $ à Turbulent Media inc. pour soutenir la formation de 87 employés dans le domaine des jeux vidéo.

Cette aide financière permettra à Turbulent Media inc. de diversifier ses activités en créant une nouvelle division entièrement dédiée au développement de contenu dans le domaine du développement de jeux d'envergure. Il s'agit d'un nouveau marché pour l'entreprise montréalaise, qui se spécialise aussi dans les services informatiques et l'édition de logiciels.

Pour assurer le succès du projet, l'entreprise devra recruter 115 nouveaux employés au cours des trois prochaines années. Parmi ces nouveaux employés, 82 seront formés prochainement en plus de 5 employés déjà en place, ce qui favorisera un meilleur arrimage des processus et des bonnes pratiques de l'industrie. L'entreprise envisage aussi de mettre en place une stratégie d'embauche rigoureuse pour se démarquer en tant qu'employeur de choix dans le vaste secteur des technologies de l'information (TI), où la compétition pour le recrutement des ressources est considérable.

Citations :

« L'industrie du jeu vidéo est un secteur d'activité important dans la grande région de Montréal, en plus d'être en pleine expansion. Je suis fier de soutenir financièrement ce projet, qui aidera à créer et à maintenir des emplois bien rémunérés ici, au Québec. Dans le contexte actuel de la relance de notre économie, il est primordial d'encourager le rehaussement des compétences pour favoriser une culture de formation continue. À terme, c'est tout le secteur des TI qui en bénéficiera, ce qui contribuera à maintenir et à accroître le rayonnement de l'expertise québécoise à l'international. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« C'est une grande fierté de compter autant de grands joueurs dans l'industrie du jeu vidéo à Montréal. Je suis très heureuse que notre gouvernement participe à ce projet qui contribuera au développement des compétences de la main-d'œuvre d'ici et qui va aider Montréal à continuer de se positionner comme chef de file dans l'industrie dynamique des jeux vidéo, mais aussi comme région prospère où il est intéressant de s'installer pour les jeunes professionnels de l'industrie. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'aide financière est attribuée dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre ─ volet entreprises, qui vise à soutenir le développement des compétences des travailleuses et des travailleurs du Québec.

Créée à Montréal en 2002, Turbulent Media inc. se spécialise dans l'industrie des services informatiques et de l'édition de logiciels. L'entreprise offre notamment ses services à l'industrie du jeu vidéo et au milieu de l'éducation.

La formation de ces travailleurs, dont 115 nouveaux employés chez Turbulent Media inc., répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

L'attribution de l'aide financière est appuyée par la Commission des partenaires du marché du travail, qui réunit les leaders représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité ainsi que le milieu de l'enseignement.

