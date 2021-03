Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de 90 000 $ pour l'organisation du Forum Ressources humaines PME de Montréal

MONTRÉAL, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une aide financière de 90 000 $ à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) afin de soutenir l'organisation du Forum Ressources humaines PME, qui se tient aujourd'hui en mode virtuel.

L'objectif du forum est de mieux outiller les gestionnaires des PME du Québec pour les aider à faire face aux défis liés à la pandémie par l'entremise d'ateliers et de conférences sur divers sujets, tels que l'économie, l'expérience employé et la position de leader en période de pandémie. Quelque 450 personnes provenant de différentes entreprises sont attendues à l'évènement.

L'aide financière est attribuée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi (CPE). Cette mesure vise à accroître l'offre d'accompagnement auprès des entreprises montréalaises en les encourageant à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

Citations :

« Les PME sont au cœur de l'économie québécoise. Depuis près d'un an, elles doivent composer avec les nombreux défis liés à la crise sanitaire et faire preuve d'une grande résilience et de créativité pour trouver des solutions. Il est donc primordial de continuer à les soutenir en misant sur le développement de compétences en matière de gestion des ressources humaines, essentielles à la stabilité et à la productivité des entreprises. Les entreprises ont besoin de renouveler leur coffre à outils et d'être proactives pour assurer la rétention du personnel déjà en place et demeurer des employeurs de choix. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Dans la situation actuelle, qui continue de toucher les entreprises, nous croyons que le développement des compétences en ressources humaines est la clé du succès des entreprises d'ici. Il est d'autant plus important d'apporter notre soutien aux PME qu'elles constituent plus de la moitié des entreprises de la région métropolitaine. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Montréal compte près de 70 000 entreprises, soit le quart des entreprises du Québec. Plus de la moitié (53 %) d'entre elles sont constituées de moins de cinq employés.

Des conseillers aux entreprises de Services Québec participeront au Forum Ressources humaines PME. Ils seront disponibles sur la plateforme pour répondre aux questions des participants et promouvoir les services aux entreprises de la Direction régionale de Services Québec de l'Île-de-Montréal tout au long de l'événement virtuel.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Éric Laporte, Attaché de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 438-863-7180; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca