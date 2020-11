Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de 255 000 $ à Finance Montréal pour le développement de la main-d'œuvre dans le domaine financier de la région métropolitaine de Montréal

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un soutien financier de 255 000 $ à Finance Montréal pour la mise en œuvre du Plan d'action pour le développement de la main-d'œuvre dans le domaine financier de la région métropolitaine de Montréal.

Ce plan a pour objectif d'assurer la relève, le développement des compétences et l'entrepreneuriat, dans le milieu financier, en investissement responsable dans la région métropolitaine de Montréal. Au cours des deux prochaines années, le projet visera à répondre à trois grands enjeux du secteur, soit la technologie et les avancées dans le domaine de l'investissement responsable, la concurrence accrue dans l'attraction des talents ainsi que des rôles, responsabilités et compétences en redéfinition. Des actions concrètes pourront ensuite être mises sur pied selon les conclusions de ce plan d'action pour le développement de la main-d'œuvre.

Cette somme est accordée par l'entremise du Conseil emploi métropole (CEM). Rappelons que le Conseil est la table de concertation du ministre. Par son appui au projet, il permet la réalisation d'un plan d'action qui facilitera la relance d'entreprises œuvrant dans la gestion d'actifs, alors que le domaine a été affecté par l'instabilité des marchés financiers causée par la pandémie.

Citations :

« Le contexte actuel de pandémie a grandement affecté le milieu de l'emploi. Le domaine financier n'y fait pas exception. Le plan d'action mis en place conjointement par Finance Montréal et le Conseil permettra ainsi de promouvoir le développement des compétences, que nous considérons comme l'un des principaux leviers pour soutenir l'économie québécoise. Il est d'autant plus important d'encourager cette initiative, qui générera des emplois de qualité pour les travailleuses et les travailleurs dans la région métropolitaine de Montréal. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le secteur financier est un employeur important dans la région de Montréal. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce plan d'action, qui permettra de promouvoir le développement d'une main-d'œuvre qualifiée tout en visant à assurer le maintien de la compétitivité de ce secteur dans la région métropolitaine. Le secteur de la gestion d'actifs est solidement implanté dans la métropole, avec la présence d'institutions financières de renommée internationale. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fait saillant :

L'investissement responsable se définit par des stratégies et des pratiques visant à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement et l'engagement actionnarial des détenteurs et gestionnaires d'actifs.

